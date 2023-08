​Cómo ha evolucionado la regulación del juego online en la última década

Los casinos online y las casas de apuestas han ido creciendo en popularidad en los últimos años. En parte porque quizás los usuarios más jóvenes, acostumbrados a todo tipo de páginas web y servicios en línea de todo tipo conciben como una forma de ocio más el juego en línea.



De la misma forma que muchos de estos jóvenes pueden no encontrar el atractivo a visitar un casino físico para jugar, sí pueden encontrarlo en el hecho de jugar en línea, tanto solos como con amigos.

Sin embargo, en los últimos años no solo el perfil de jugador ha cambiado, sino que los casinos en sí mismos han cambiado, en gran medida por las nuevas regulaciones que han ido apareciendo. En este sentido podemos distinguir dos tipos de mercados e juego en línea: mercados regulados y mercados no regulados.

Mercados regulados

En algunos países, como es el caso de Colombia, México o España, han decidido regular de forma específica en materia de juego en línea. Esto quiere decir que existen leyes específicas para poder controlar el el juego online. Dentro de las regulaciones de cada país, cada uno de ellos adopta las medidas que considera necesarias para poder cumplir los objetivos que tienen. En el caso de España, por ejemplo, uno de los objetivos que tiene la normativa vigente es proteger a los jugadores del juego compulsivo y de un gasto excesivo en casinos o casas de apuestas en línea. Por ello, tenemos ciertas medidas que entraron en vigor en diferentes momentos de los últimos años, entre las que podemos destacar las siguientes:

- Quedó prohibida la publicidad con personajes famosos, algo que era muy habitual ver antes de que esta normativa entrase en vigor, con deportistas o personajes del mundo de la televisión protagonizando anuncios en televisión.

- Las casas de apuestas y casinos online no pueden ofrecer bonos de bienvenidas para captar nuevos jugadores. De hecho, hasta que no pasan al menos 30 días tras el registro del jugador y ha verificado totalmente la identidad enviando los documentos al casino no puede recibir ningún tipo de promoción del casino. Esto es algo totalmente opuesto a lo que ocurre en los mercados no regulados o mercado internacional, donde incluso existen casinos que te permiten jugar sin verificar la identidad (puedes ver más información al respecto aquí: https://casinotop3.com/es/casinos-sin-verificacion-de-identidad/).

- Los jugadores tienen límites de depósito diario, semanal y mensual, con cantidades relativamente bajas para lo que muchos jugadores pueden llegar a apostar en sitios de juego internacionales, donde por supuesto no aplica ninguna de esta regulación.

- Muchos juegos de casino o mercados de apuestas deportivas no están permitidos en los mercados regulados, ya que para que un casino con licencia de un mercado regulado pueda ofrecer un juego en concreto este tiene que ser primero aprobado por el organismo regulador, que en el caso de España es la Dirección General de la Ordenación del Juego.

- No pueden aparecer nuevos casinos de un día para otro simplemente con ofrecer la posibilidad de apostar en su sitio web, sino que para poder ofrecer sus servicios como sitio de apuestas deportivas o casino necesitan obtener primero la licencia de juego que emite el organismo regulador.

Aunque estos son algunos de los puntos más destacados, existen otras muchas normas al respecto que además son diferentes en cada uno de los mercados regulados que podemos encontrar en todo el mundo.

Mercado no regulado

El resto de casinos online que no operan bajo una licencia de juego de un mercado regulado, como puede ser España, son los casinos que están en el conocido como mercado internacional. Este mercado abarca una enorme cantidad de casinos y un gran número de países que han decidido no regular el juego en línea o, al menos, no de forma tan restrictiva.

Aquí es donde podemos encontrar todo tipo de promociones para nuevos jugadores que utilizan para atraer a los jugadores a su sitio web en lugar de los de la competencia, juegos mucho más variados y modalidades de juegos y apuestas que en los mercados regulados no pueden ofrecerse.

A pesar de todo ello, la mayoría de expertos en casinos online recomiendan que si te encuentras en un país con mercado de juego regulado, trates de utilizar estos sitios porque normalmente te ofrecen una garantía y seguridad muy superior a la de otros casinos online que podemos encontrar en el mercado internacional, precisamente porque al tener licencia de juego del país en concreto donde ofrece sus servicios, el organismo regulador puede ejercer un control mucho mayor de las actividades del operador de juego.

En cualquier caso, sí es cierto que los jugadores de mercados regulados pueden acceder igualmente a los casinos internacionales que ofrecen servicios a jugadores de todo el mundo, a pesar de no tener licencia para el país del jugador en concreto. Respecto a esto, algunos países con regulación en materia de juego tratan de prohibir el acceso a los jugadores bloqueando el acceso a las páginas webs de casinos no regulados si tratamos de acceder desde un operador de telefonía español, pero esto se convierte en el continuo juego del gato y el ratón porque los casinos cambian el dominio con el que resuelven sus servidores la petición de acceso al casino y de esta forma burlan los controles de acceso por parte de los reguladores de estos países, hasta que añaden el nuevo dominio a los sitios donde no pueden acceder jugadores del país y así continuamente.

Por último, aunque es algo bien sabido, señalar que lo más normal cuando juegas en un casino es perder dinero, por mucho que en internet haya personas que afirmen ganar dinero en ellos y tener métodos o trucos para que cualquiera pueda hacerlo, por lo que no deberías jugar en los casinos online con ninguna motivación más allá de pasar un buen rato. Y por supuesto, siempre con dinero que puedas permitirte perder porque esto es lo que con casi total seguridad ocurrirá.