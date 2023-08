Best House firma un acuerdo con INMVIA Valoración

En la actualidad, los precios del mercado de inmuebles son muy competitivos, lo que ha dado lugar a cantidades exorbitantes o que no hacen justicia a la propiedad. Por dicha razón, Best House ha firmado un acuerdo con INMVIA Valoración, en el área de tasación de inmuebles, con el objetivo de ofrecer soluciones integrales y actualizadas a sus franquiciados.

El Grupo Best House cuenta con más de 30 años desarrollándose en el sector financiero e inmobiliario, convirtiéndose en una compañía franquiciadora que garantiza las condiciones y prestaciones que ofrece a sus integrantes como superiores a cualquier compañía de la competencia.

¿Por qué dejar la tasación en manos de una consultora? Los informes de valoración, conocidos comúnmente como tasaciones, son documentos que certifican el valor de un determinado inmueble de manera exacta y objetiva gracias a un profesional en el área. De modo que, una buena tasación, además de permitir al usuario saber el valor del inmueble, también sirve como herramienta de negociación y garantía para el vendedor de que su propiedad va a ser vendida por el precio real establecido en el mercado.

Contar con el asesoramiento de un consultor en el proceso de tasación garantiza transparencia al vendedor y al comprador en el proceso de compraventa. INMVIA Valoración es una consultora de valoración que se diferencia de una tasadora común gracias a su posición en el mercado y a su enfoque personalizado que permite satisfacer las necesidades específicas de los clientes. INMVIA audita el inmueble del cliente y lo asesora con respecto a su tasación, escogiendo la tasadora que más se adapte de acuerdo a sus características y su finalidad.

Alianza con INMVIA Valoración Cumpliendo con el principal objetivo de buscar constantemente nuevos acuerdos financieros y multiservicios con la finalidad de mejorar la experiencia de sus franquiciados, Best House ha firmado un acuerdo con la consultora INMVIA Valoración, en el área de tasación de inmuebles.

INMVIA Valoración surgió con el objetivo de ofrecer certeza a sus clientes en el proceso de tasación hipotecaria, resguardando sus intereses y ofreciéndoles la información necesaria sobre la viabilidad de sus operaciones y proyectos, para hacer de la tasación un trámite más transparente, confiable y seguro.

Este acuerdo permite a los franquiciados de Best House la posibilidad de contar con servicios de tasación de propiedades precisos y confiables, como muestra del constante compromiso por parte de la empresa de garantizar oportunidades y servicios que los beneficien y, a su vez, les ayuden a ofrecer un servicio extraordinario a sus clientes.