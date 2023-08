Formación especializada en eSports con el master in eSports Management and Gaming de ITTI High Tech Institute

En las últimas décadas, la tecnología ha permitido lograr innumerables avances en la industria de los videojuegos, por lo que esta se ha convertido en un área de especialización permanente y en crecimiento.

Una de las novedades que presenta el ITTI High Tech Institute, considerado como uno de los mejores institutos tecnológicos y deportivos de Europa, es el master in eSports Management and Gaming. Este programa de formación tiene una duración de 6 meses y combina un formato virtual y vía streaming, bajo una metodología learn by doing que asegura resultados.

¿Cuál es el objetivo del master in eSports Management and Gaming disponible en el ITTI High Tech Institute? A través del master in eSports Management and Gaming del ITTI High Tech Institute, los alumnos pueden aprender los conocimientos teóricos y prácticos para dirigir y gestionar instituciones de eSports y gaming. De acuerdo a varios estudios sobre las profesiones con mayor crecimiento, el eSports registra mayor presencia en el mercado actual y futuro.

La metodología learn by doing garantiza el acceso a ejemplos y ejercicios prácticos que facilitan la comprensión del temario, mientras que las clases magistrales con expertos complementan la formación del alumno. Además de las clases virtuales vía streaming, el master in eSports Management and Gaming cuenta con una fase presencial opcional de 1 semana, donde los alumnos pueden visitar el campus en Barcelona.

Por su parte, el Programa Ejecutivo ayuda a que los estudiantes se relacionen con los mejores profesionales de la industria, lo que sirve para establecer nuevas conexiones. Esto representa una ventaja en el momento de acceder a oportunidades de empleo, por lo que conseguir una salida laboral resulta menos complejo.

¿A quién va dirigido este programa de formación? El master in eSports Management and Gaming es ideal para los amantes del marketing y la comunicación que buscan una oportunidad en los eSports para conectar con nuevas audiencias. Asimismo, las personas apasionadas del deporte y los videojuegos que tengan una visión innovadora pueden desarrollar su carrera en este sector.

De la mano de profesionales expertos en la industria de los deportes electrónicos, los participantes del máster pueden aprender lo necesario para ser asesores, team managers o representantes de jugadores. Asimismo, este programa aporta la formación necesaria para trabajar en los departamentos de marketing de cualquier stakeholder del sector, desde marcas, agencias, operadores de competiciones o equipos.

Al ser uno de los sectores con mayor demanda de titulados, el master in eSports Management and Gaming es una excelente oportunidad para formarse y obtener éxito en la industria de los eSports. La información acerca del proceso de admisión, así como de los detalles del programa, están disponibles en el sitio web del ITTI High Tech Institute.