¿Qué cubre un seguro de responsabilidad civil en una empresa con Berkley España?

De acuerdo al Código Civil en su artículo 1902, quien cause daño a otro por acción u omisión, sea por negligencia o no, tiene la obligación de reparar el daño que haya causado. Esta exigencia se denomina responsabilidad civil y suele conllevar a una indemnización económica o incluso, un enfrentamiento judicial si no se llega a un acuerdo. En ambos casos, puede suponer un alto gasto de dinero que arriesgue el patrimonio de una persona o empresa. Por esta razón, se recomienda contratar seguros como los ofrecidos por Berkley España. Además, los profesionales están capacitados para responder qué cubre un seguro de responsabilidad civil en una empresa y otras dudas relacionadas.

Los beneficios de contratar un seguro de responsabilidad civil en una empresa Todos los días las empresas pueden atravesar situaciones de riesgo como accidentes o inundaciones, provocando daños que afecten tanto a terceros como a ellas mismas. Estos incidentes pueden ser ocasionados por un mal mantenimiento de las instalaciones, lo que puede derivar en demandas donde se exija dinero a la empresa. Para resolver estas situaciones, se recomienda contar con un seguro de responsabilidad civil.

Gracias a estas pólizas, las empresas pueden estar tranquilas, ya que ante alguna eventualidad podrán ofrecer una respuesta segura y así asumir su responsabilidad. Entre los tipos de empresas que deben tener este tipo de seguros destacan las asociaciones, organizaciones y diferentes compañías del sector de construcción, enseñanza, transporte, almacenamiento, limpieza, talleres, garajes, gasolineras, hostelería y ganadería.

¿Qué cubre un seguro de responsabilidad civil en una empresa según Berkley España? Berkley España ofrece seguros de Responsabilidad Civil (R.C) Profesional diseñados específicamente para resguardar el patrimonio de profesionales y autónomos que podrían ocasionar daños a terceros durante sus actividades laborales. Esta empresa ofrece una variada oferta de soluciones que se adaptan a diferentes áreas de trabajo o profesiones. Uno de los seguros que ofrece es el R.C. Profesional Tecnología indicado para proteger el patrimonio de empresas en el área informática, desarrollo de software, mantenimiento informático, entre otros.

Por su parte, el R.C. Profesional Economía-Legal se enfoca en resguardar el patrimonio de profesionales dedicados al área del derecho, contabilidad, administración, economía, fiscalía y similares.

Berkley España también ofrece un seguro de R.C Profesional Consultoría, enfocado en consultores en áreas de calidad, estrategia medioambiental, igualdad y Recursos Humanos. Otras dos especialidades son el R.C Profesional Profesiones Técnicas para personas especializadas en diseño, realización de proyectos, peritaciones, entre otros; y el de Profesiones Diversas, enfocado en expertos en marketing, traducción y más.

Elegir el seguro adecuado puede evitar múltiples inconvenientes en el futuro de un trabajador.