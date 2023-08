Conexión a internet en espacios rurales, hoteles y edificios históricos de la mano de Actelser

Hoy en día, es fundamental contar con una buena conexión a internet. Cada vez son más las tareas y gestiones diarias que requieren ineludiblemente una conexión para poder llevarlas a cabo. Sin embargo, en muchas áreas rurales de España, todavía no cuentan con acceso a internet fiable y de alta velocidad.

Por lo general, la infraestructura tradicional no llega a estos lugares y las soluciones a las que podrían optar suelen ser costosas o insuficientes. No obstante, gracias a tecnologías como la Fibra Óptica Plástica y a empresas como Actelser, ahora es posible poder llevar internet de alta velocidad al vasto mundo rural.

La Fibra Óptica Plástica y su gran potencial Aunque, actualmente, las conexiones inalámbricas han evolucionado considerablemente, el cable sigue siendo la mejor opción para alcanzar la máxima velocidad y estabilidad de internet. Si de conexión cableada se trata, la fibra óptica es ahora mismo la mejor y la más utilizada de todas. No obstante, hoy en día, también existe la Fibra Óptica Plástica (POF), una opción con un gran potencial y capaz de ofrecer una gran variedad de ventajas.

Tal como su nombre indica, la fibra óptica plástica consiste en una fibra óptica fabricada en plástico, concretamente con un núcleo de polimetilmetacrilato, ampliamente utilizado en el mundo de la ingeniería. Al igual que la fibra óptica convencional, esta también utiliza luz para transmitir datos a una alta velocidad.

Además, debido a su ligereza y flexibilidad, hace que sea posible su instalación en áreas difíciles. Al mismo tiempo, es resistente a las interferencias electromagnéticas y mantiene una transmisión de datos eficiente y rápida. Estas características la hacen muy versátil y perfecta para llevar internet de alta velocidad a lugares donde las soluciones de cableado tradicional son difíciles de implementar, como en las zonas rurales.

Una excelente alternativa para llevar internet a espacios rurales, hoteles y edificios históricos Llevar internet fiable y estable a zonas rurales, incluyendo edificios históricos, hoteles y casas rurales, ha representado todo un desafío debido a las limitaciones de cableado. Sin embargo, la Fibra Óptica Plástica ofrece ahora una solución que promete acabar definitivamente con estas limitantes. Esta tecnología tiene el potencial de, entre otras cosas, permitir que quienes viven en estas áreas pueden acceder a una serie de beneficios, tales como mayor inclusión, mejorar significativamente la economía local, impulsar procesos educativos de mayor calidad, mejorar el turismo y el entretenimiento, entre otros.

Más allá de todo esto, hay que considerar que el llevar internet de calidad y de alta velocidad a estos lugares ha sido una deuda pendiente desde hace tiempo. Pero ahora, gracias a la Fibra Óptica Plástica, finalmente esto podría llevar la solución definitiva. En efecto, ahora mismo se presenta como la opción más efectiva y viable en estos contextos. Esto es precisamente lo que propone la firma Actelser, quienes ya ofrecen entre sus servicios el poder acceder a una conexión a internet mediante Fibra Óptica Plástica.