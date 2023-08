Asesoramiento jurídico personalizado con los expertos de Ablanedo & Baudot Abogados

Las personas, a lo largo de su vida laboral, pueden llegar a atravesar situaciones en las que sus derechos se vean vulnerados. Sin embargo, cada situación tiene un contexto único, lo que obliga a los empleados a buscar un asesoramiento jurídico que se adapte de la mejor manera a su caso.

Es por eso que Ablanedo & Baudot Abogados prestan sus servicios como despacho de abogados para afrontar estas situaciones. Con un equipo de trabajo especializado en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, el bufete se ofrece a atender cuestiones relacionadas con problemáticas laborales, de modo que se hagan valer sus derechos.

Despacho de abogados protectores del derecho laboral El derecho del trabajo es el conjunto de normas que regulan la actividad de la gran mayoría de personas, independientemente del sector en el que trabajen. Al ser una rama tan compleja, hay muchos derechos a tener en cuenta, por lo que su vulneración en ocasiones se vuelve difícil de identificar. Es por eso que, ante el desconocimiento puntual de los derechos laborales, un despacho de abogados como Ablanedo & Baudot Abogados puede echar una mano.

Los abogados trabajarán sobre varios puntos, uno siendo los contratos de trabajo, documento en el que quedan explícitos los derechos y obligaciones en relación con el salario, seguros sociales, vacaciones, entre otras cuestiones; y otro que es el Derecho de Seguridad Social, que va relacionado con cuestiones como infracciones, sanciones, desempleo, jubilación, muerte y demás. El trabajo del despacho se centrará en el asesoramiento, no solo a trabajadores, sino también a empresas para prevenir o resolver cualquier incidencia sobre estos dos campos.

En complemento con la Seguridad Social, Ablanedo & Baudot Abogados se especializa en casos de incapacidades laborales, pasando por la incapacidad laboral temporal, o incluso permanente.

Un asesoramiento jurídico específico para cada caso Existe un centenar de posibilidades en las que los derechos de un trabajador o empleador pueden ser vulnerados. Además, cuestiones del Derecho laboral como jubilaciones o despidos no se tratan de la misma manera en todos los sectores de la economía. Es en este momento que los abogados especializados en derecho tienen la obligación de analizar minuciosamente el caso, con el fin de dar con la mejor respuesta.

Para hacer cumplir el Derecho del trabajo, Ablanedo & Baudot Abogados pone a disposición de sus clientes a sus abogados para que realicen un asesoramiento jurídico personalizado. Una vez estudiado el caso, la metodología será informar de todo el procedimiento al cliente, en conjunto con las distintas alternativas a poder tomar, y del coste económico.

Sumado a todas estas facilidades, el despacho ofrece una primera consulta 100 % gratuita, de manera que los interesados sepan la situación que padecen, y que tengan la libertad de definir si contratan o no los servicios de los abogados. Es por eso que el compromiso del personal de Ablanedo & Baudot Abogados se plasma desde el primer contacto, de tal modo que los clientes se sientan acompañados durante todo el proceso.