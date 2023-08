Multienergía Verde, hacia un futuro sostenible

Los particulares y empresas en Europa cada vez más se comprometen con reducir la contaminación ambiental y combatir el cambio climático para asegurar un futuro limpio. Este compromiso ha dado lugar al surgimiento de una gran variedad de negocios que se dedican exclusivamente a la proporción de soluciones sostenibles como la generación de energía solar, térmica y eólica en los hogares. Entre estas empresas se encuentra Multienergía Verde, comercializadora de luz especializada en la instalación profesional de paneles solares y cargadores de vehículos eléctricos.

Multienergía Verde: el crecimiento de la industria sostenible La preocupación de las personas por el cambio climático y la escasez de recursos está disminuyendo gracias al surgimiento de la industria sostenible y sus soluciones para el planeta. La transición hacia un mundo energético más eficiente y autosustentable es una acción que están adquiriendo los gobiernos, particulares y empresas. Esto implica la generación de energías más limpias en sus hogares, locales, edificios y otros establecimientos mediante la instalación de equipos de última tecnología. Además, la industria sostenible está creando nuevas oportunidades de empleos y negocios, lo cual ayuda a potenciar en gran medida la economía de un país y su futuro como productor independiente.

Multienergía Verde, empresa especializada en el área, está aprovechando este nuevo auge para crecer como compañía y aportar soluciones innovadoras que generen un impacto positivo en el medioambiente. Entre estas soluciones se encuentran la comercialización e instalación de energía renovables, políticas de papel cero y apoyo para los proyectos relacionados con el cuidado del planeta.

Multienergía Verde, una compañía de referencia en el sector sostenible Financial Times incluyó a Multienergía Verde en el puesto 271 de su lista anual de las 1.000 empresas que mayor crecimiento han tenido en el sector sostenible en Europa. Este reconocimiento lo ha ganado la empresa debido a que se ha mantenido firme en la proporción de soluciones para combatir el cambio climático a pesar de tantas restricciones globales. Entre estas restricciones Financial Times menciona los límites generados a partir del coronavirus, las fricciones comerciales por Brexit y otras restricciones en la cadena de suministros mundial. Hoy en día, Multienergía Verde cuenta con miles de hogares, comunidades de propietarios, negocios, pymes, industrias e instituciones públicas españolas que confían en sus suministros. Esta confianza no solo se debe al crecimiento de la compañía y sus reconocimientos, sino también a sus soluciones personalizadas y exclusivas. Entre estas soluciones destaca un análisis 100% gratuito a través del cual los propietarios pueden conocer cuánto tendrán que invertir y cuánto ahorrarán al pasarse a la energía sostenible.

Multienergía Verde fue seleccionada por la Patronal como una empresa Cepyme 500 por tener un crecimiento de más del 20 % en 2022. Este crecimiento y reconocimiento ha hecho que la compañía y su equipo continúe apostando con mayor compromiso, fuerza y seguridad por la industria sostenible y el desarrollo de estrategias efectivas a largo plazo.