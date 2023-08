¿Qué es la Psicoterapia Emocional Sistémica?

La Psicoterapia Emocional Sistémica (PES) es un tipo de enfoque dentro del ámbito de la psicología para profesionales de la psicología y medicina que ejercen la psicoterapia a través de una formación de posgrado que permite atender al paciente de una manera adecuada y cercana con unos principios básicos que tienen que ver con el respeto, el acompañamiento emocional; con una influencia en la terapia familiar y en las corrientes humanistas; una fusión de diferentes escuelas con un largo recorrido, con una amplia evidencia científica que permite ofrecer un trato de calidad y calidez para poder acompañar a los pacientes y familias en el proceso terapéutico.

Esto se lleva a cabo a través de diferentes especialidades y públicos, como puede ser el área de infantojuvenil, de adultos o neuropsicología, y para ello requiere también una especialización en cada una de las áreas. Esta posibilidad se encuentra en la Escuela Superior Europea de Psicología y Educación (ESEUPE) - una plataforma de formación especializada impulsada por Psicólogos Pozuelo con sede en Pozuelo de Alarcón donde se forman a los profesionales de la psicología y medicina en diferentes ámbitos de intervención - a través de los diferentes posgrados que se ofrecen especializados en cada área:

Experto en Psicoterapia Emocional Sistémica Infantojuvenil y Familia - 125 horas (inicio 16 de septiembre de 2023)

Experto en Psicoterapia Emocional Sistémica Pareja y Familia - 125 horas (inicio 23 de septiembre de 2023)

Experto en Psicoterapia Emocional Sistémica Adultos y Familia - 125 horas (inicio 24 de febrero de 2024)

Experto en Psicoterapia Emocional Sistémica: Escuela de Verano - 125 horas (intensivo mes de julio 2024)

¿Cuáles son los principios básicos de la PES? Tener en cuenta todos los sistemas que rodean y forman parte del paciente, no solo el familiar (por ejemplo el educativo, cultural, social, político, de ocio, deportivo…).

Involucrar a la familia en todo el proceso, tanto de manera directa (convocándola) como indirecta (analizando la influencia de las relaciones familiares en el paciente).

Respetar y entender al paciente desde su etapa evolutiva integral (emocional, cognitiva, fisiológica, neurológica…) y desde la neurociencia afectiva, así como desde su etapa de ciclo vital familiar.

Entender el síntoma o motivo de consulta de la familia en términos relacionales, no solo como el contexto para explicar los comportamientos sintomáticos, sino como un recurso para lograr soluciones más funcionales.

Uso y manejo de técnicas de evaluación e intervención a través de herramientas lúdicas, de juego simbólico, en clave corporal y emocional, tanto en etapas tempranas como en pacientes adultos, parejas, familias… (por ejemplo: figuras, pinturas, cuentos, esculturas…).

Contextualizar y abordar las estructuras emociones que subyacen a las creencias, mitos familiares, mandatos y actitudes sobre el plano afectivo, a partir de la elaboración de hipótesis circulares.

Tras un procedimiento de evaluación, basado en el modelo SER (Sistémica-Emocional-Relacional), debemos dotar al paciente de estrategias más adaptativas, ajustadas al sistema al que pertenece el paciente y la familia, que han de ser los verdaderos protagonistas del proceso terapéutico. Actualmente, constituida como escuela, la Psicoterapia Emocional Sistémica no deja de ser un modelo de terapia integradora, con una clara e indudable influencia de la terapia familiar sistémica. Gracias a la Escuela Superior Europea de Psicología y Educación (ESEUPE), se tendrá acceso a una formación de calidad impartida por grandes docentes especializados del panorama sistémico tanto nacional como internacional.