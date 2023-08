La metodología de la Universidad de Cambridge para e-commerce que ya aplica una empresa española, Mobile-Ready Hero Images (MRHI)

El auge significativo que el sector del e-commerce ha presentado en los últimos años ha llevado a reconocidas instituciones y grandes empresas a apostar por nuevas herramientas que optimicen la experiencia de los usuarios en sus compras en línea.

En este sentido, la Universidad de Cambridge ha desarrollado una metodología revolucionaria para mejorar la imagen de las marcas y sus productos en el entorno digital. Se trata de la Mobile-Ready Hero Image (MRHI), una innovadora técnica que llegó a España de la mano de la Optopus, agencia especializada en llegar la presencia online de sus clientes a un nivel de excelencia en el ámbito digital.

Qué son y cómo impactan las Mobile-Ready Hero Images a la venta digital Actualmente, el desafío al que se enfrentan muchas marcas es que sus packaging están diseñados para ser atractivos en el mundo físico, pero no siempre se adaptan adecuadamente a las plataformas de venta en línea. En este contexto, cuando sus productos llegan al estante digital, las imágenes utilizadas no transmiten la información esencial en una pequeña pantalla como la del móvil, desde donde, según el Estudio Anual Ecommerce 2023 de IAB Spain elaborado por Elogia, se realizan el 65 % de las compras online. Esto afecta negativamente a las ventas.

Para hacer frente a este problema, según afirman, Optopus se convirtió en la primera empresa española en trabajar con las imágenes MRHI (Mobile-Ready Hero Image), diseñadas por la Universidad de Cambridge con el fin de hacer visible toda la información que influye en la decisión de compra de un producto. De esta forma, una imagen MRHI de un champú mostraría, hasta en las pantallas más pequeñas, la marca del mismo, la variedad, sus ingredientes principales, para qué tratamiento es recomendable, tipo de cabello, ml del envase, etc.

Es decir, las MRHI mejoran los elementos de diseño para ayudar a los compradores móviles a encontrar el producto que están buscando, lo que se traduce en un aumento significativo de las conversiones y la satisfacción del cliente.

Optopus, pionera en complementar las MRHI con AI Tracking e incrementar ventas hasta casi un 40% en e-commerce Según indican, la agencia Optopus, adquirida recientemente por VIKO, no es solo la primera empresa española en trabajar con MRHI, sino que además es la única que complementa esta solución con AI Tracking para garantizar a sus clientes un mejor resultado, como ya ha demostrado con alguna de las marcas con las que trabaja, incrementando sus ventas en casi un 40% gracias a esta metodología.

El AI Tracking es una técnica donde, a través de la Inteligencia Artificial, se mide la efectividad del contenido visual antes de ser publicado. Esto es posible gracias a la emulación del ojo humano de la misma tecnología, la cual muestra las áreas prominentes y la secuencia visual de una creatividad.

Implementada con éxito en el sector e-commerce, esta tecnología permite identificar patrones de mirada para ayudar a las empresas a tomar decisiones inteligentes sobre su contenido (imágenes, banners, diseño de páginas webs…). A través de un análisis detallado de datos que indican si su contenido es visto y si capta o no la atención de los usuarios, el AI Tracking ayuda a las marcas a tomar decisiones contrastadas que aumenten las tasas de conversión de sus productos.

Un enfoque único e innovador para conseguir una ventaja competitiva en el comercio electrónico De la mano de Optopus, los beneficios de adoptar las MRHI y el AI Tracking son notables, brindando a las marcas una ventaja competitiva al aumentar la visibilidad, la conversión y la satisfacción del cliente. Optopus destaca en el marcado como una de las únicas agencias en España que ofrece este enfoque único e innovador, lo que le convierte en una empresa líder en el campo de la optimización de eContent y el comercio electrónico. Contar con ellos es muy sencillo a través de su página web.