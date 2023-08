¿Qué es el Home Staging?, por Alma Invest

En la actualidad, alquilar o vender una vivienda no es una tarea sencilla, teniendo en cuenta la creciente exigencia por parte de los clientes, quienes en muchas ocasiones ya no se conforman con una reducción en el precio y con realizar reformas por su cuenta. En este contexto, existen herramientas de marketing emocional que, aplicadas al mercado inmobiliario, permiten cerrar una operación en el menor tiempo posible y al mejor precio. Ejemplo de ello es el Home Staging, un servicio de puesta en escena de propiedades que puede solicitarse en el estudio especializado Alma Invest.

¿Qué es el Home Staging? El Home Staging es una herramienta de marketing emocional a través de la cual se realiza una puesta en escena de la casa que se desea vender o alquilar de acuerdo con un estudio previo de sus potenciales compradores. De esta manera, se aplican una serie de técnicas para mejorar la presencia, funcionalidad e imagen de la propiedad, con muebles y elementos neutros que permiten dejarla lo más atractiva posible, con el objetivo de aumentar su valor en el mercado para ganar más dinero con la propiedad y lograr cerrar la operación en un menor plazo.

Para ello, se tienen en cuenta factores vinculados con la psicología del color, así como las preferencias y tendencias de decoración generales que resultan atractivas para la mayoría de las personas.

El Home Staging puede ser aplicado de 4 maneras diferentes, ya sea de forma virtual, con muebles de cartón y mediante el alquiler o la compra de muebles reales, además del relooking y las reformas.

Home Staging Tarragona, de la mano de Alma Invest Según datos de la Asociación Española de Home Staging, los propietarios que apelan a esta técnica logran vender sus inmuebles 8 veces más rápido. Además, en más del 50 % de los casos, el precio de la vivienda sube. Por ende, solicitar un servicio de Home Staging es una inversión que no solo permite ganar más dinero en una operación inmobiliaria, sino que genera un considerable ahorro en las cuotas de la hipoteca y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, entre otros gastos.

Alma Invest es un estudio especializado en Home Staging cuya fundadora posee una amplia formación y experiencia en el sector, con proyectos que destacan por la creación de espacios con alma, donde predomina el estilo nórdico y la filosofía Hygge.

Por lo tanto, aquellos inversores o particulares que busquen optimizar el marketing inmobiliario y maximizar la rentabilidad de sus operaciones inmobiliarias por medio del Home Staging, pueden ingresar a la página web de Alma Invest y solicitar una valoración gratuita de sus viviendas.