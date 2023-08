El dinero que pierden las empresas por ignorar el SEO. Iron Studio explica cuánto beneficio están dejando encima de la mesa

En un mundo donde la presencia online es crucial para el éxito empresarial, no aprovechar al máximo las estrategias de SEO puede tener consecuencias financieras devastadoras para las empresas que no estén invirtiendo en SEO. En este artículo, se sumerge en los números y los hechos detrás de la oportunidad perdida, y se descubre cómo Iron Studio está cambiando el juego para las empresas que buscan maximizar sus ganancias.

El coste invisible de ignorar el SEO Según "Hubspot" El 78 % de las búsquedas locales desde móvil acaban en compra física, tanto de productos como de servicios. Este dato es revelador, ya que si una pyme no invierte en SEO está completamente fuera de esta ecuación. En un mundo digitalizado, no ser visible en internet, no es una opción para una empresa.

También se estima que para encontrar un negocio local, el 86 % de los usuarios confía en internet.

¿Qué tan grande es la oportunidad perdida? El SEO bien ejecutado no solo atrae tráfico; convierte ese tráfico en clientes finales. Según Iron Studio un negocio local o un a pequeña empresa que venda productos o servicios y que no haya hecho SEO hasta la fecha puede multiplicar en una media de un 900 % el tráfico de clientes potenciales a su negocio en un corto plazo (6-12 meses) pero va a depender de sus habilidades comerciales, de si tiene precios competitivos entre otros el poder cerrar esos clientes.

De inicio, si no se está trabajando el SEO y el marketing online, un negocio está cerrando la puerta a una gran fuente de clientes potenciales, buyer persona y a ampliar su alcance orgánico en internet y, por tanto, perder toda esta cuota de mercado y facturación.

Cálculos reveladores: ¿Cuánto dinero se deja en la mesa? Hay que pensar en lo primero que se hace cuando se quiere ir a un restaurante, peluquería o a un podólogo... Efectivamente, se saca el móvil y se busca por internet y casi siempre se queda con los primeros resultados siempre que den apariencia de negocio serio y tengan buenas reseñas, ¿verdad?. Por otro lado, hay que pensar en el que busca un dentista en Valencia por ejemplo,

Seguramente es porque tiene un problema bucal y está dispuesto y preparado a solucionarlo lo antes posible.

El SEO hace posible que el negocio esté visible al alcance de todos estos clientes que buscan satisfacer sus necesidades de compra

Para aterrizarlo en números, se estima que la facturación de una empresa que no ha hecho SEO y comienza a hacerlo puede aumentar de media un 243 % en 6 meses.

Iron Studio comparte sus secretos para el éxito SEO con estrategias de marketing avanzadas que van desde la optimización de contenido, keyword research, arquitectura web, enlazado interno, linkbuilding, entre muchos otros... como la compra de tráfico por medio de plataformas como Facebook Ads, Google Ads, Tiktok Ads, etc.

¿Cómo Iron Studio puede ayudar a las empresas? Esta agencia SEO de Valencia cuenta con profesionales especializados en este sector, que se encargan de emplear distintas herramientas y estrategia. Con sus servicios, es posible mejorar la autoridad de un sitio web.

Por medio de una optimización adecuada de la plataforma, consiguen que el dominio sea considerado como una fuente confiable y relevante para los motores de búsqueda. Como resultado, suben la posición en el ranking y permiten competir de una forma más efectiva con otras empresas del mismo sector.

En Iron Studio también generan tráfico cualificado. Para ello, emplean estrategias de SEO-SEM avanzadas, con las cuales aseguran que el sitio web tenga visitas altamente relevantes. Es decir, garantizan que las personas que entren al sitio web estén realmente interesadas en adquirir los productos o servicios ofrecidos. De esta manera, aumentan las probabilidades de conversión y ventas.

También potencian el SEO local, una herramienta que se ha puesto de moda. La razón de ello es que, con la llegada de la Inteligencia Artificial, todo es manipulable a excepción de los resultados locales. Si una empresa ofrece un buen servicio, Google la muestra por encima de las demás.

Iron Studio ofrece un enfoque personalizado y conocimiento actualizado en el campo, lo que los distingue como líderes en la industria. Las empresas valencianas y en general de toda España que quieren mejorar su presencia online y obtener resultados tangibles, pueden encontrar en sus servicios una opción confiable y efectiva.

