Conocer a fondo la Norma ISO 45001, con ISOTools

La norma ISO 45001 es una nueva normativa internacional que establece una serie de requisitos que debe cumplir una organización para implementar un sistema de gestión en los campos de salud y seguridad del ámbito laboral.

La reglamentación publicada en el 2018 fue desarrollada con el objetivo de proteger a los trabajadores y visitantes de los accidentes laborales, enfermedades vinculadas al trabajo, o de cualquier otro factor que ocasione daños irreparables a los empleados o al negocio.

En este contexto, la plataforma tecnológica ISOTools ayuda a las organizaciones a establecer un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la Norma ISO 45001.

Génesis de la ISO 45001 La ISO 45001 es una norma que fue diseñada con el objetivo de ayudar a las organizaciones de todos los tamaños y sectores a minimizar los riesgos de accidentes o enfermedades laborales y a garantizar un entorno de trabajo mucho más seguro para los empleados.

Este estándar reconocido mundialmente contempla a aquellos requisitos necesarios para la implantación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y aparece para sustituir a OHSAS 18001: una reglamentación británica que no pertenece a la familia ISO. La normativa actual, a diferencia de su antecesora, mediante su Anexo L puede alinearse con otras normas ISO, como la ISO 9001 e ISO 14001, que refieren a estándares de calidad y medioambiente, respectivamente.

La estructura de la certificación vigente, entre otras cosas, aporta indicaciones para asignar roles, responsabilidades y autoridades referentes al sistema; prevé la planificación de acciones que aborden riesgos y oportunidades; aborda cómo actuar cuando se produce un incidente, no conformidad o acción correctiva; y hace hincapié en aspectos que toda organización debe contemplar y suministrar, como recursos, competencia, conciencia, información, comunicación, etc.

En este marco, implementar la Norma ISO 45001 depara múltiples ventajas porque optimiza la productividad y eficiencia, al buscar un proceso que preserve la salud de los empleados y evite periodos de inactividad; a su vez, posibilita incrementar la moral y el rendimiento de los trabajadores; reduce el valor de las primas de seguro; favorece a una evaluación preventiva del riesgo; cumple con la legislación actual e involucra a la fuerza laboral en la gestión de SST.

Del mismo modo, poner en práctica una versión más actualizada del estándar internacional posiciona a la organización como una líder en políticas y procedimientos que avalan la seguridad en el entorno donde se llevan a cabo las tareas.

Una herramienta que facilita la automatización del ISO 45001 El software ISOTools Excellence representa una ayuda inestimable para aquellas organizaciones que buscan implementar, mantener y automatizar la norma ISO 45001. Se trata de una herramienta ajustada a las necesidades de cada empresa que reduce los tiempos y los costos tanto en la implementación como en el mantenimiento de la legislación internacional.

Al mismo tiempo, el programa de la plataforma tecnológica al centralizar la documentación minimiza los riesgos de multas o sanciones y genera un impacto positivo en los trabajadores gracias a velar por su seguridad laboral. También asegura una inversión rentabilizada entre el primer y segundo año.

En conclusión, la plataforma tecnológica ISOTools ofrece numerosas herramientas destinadas a una gestión óptima y ágil de los riesgos e incidentes en el ámbito laboral.