El evento de papelería del momento: Cuaderno Inteligente llega a Madrid y a Málaga para presentar ‘Good Vibes’

Cuaderno Inteligente tiene preparado el plan con más buena ‘vibra’ para el próximo día 2 de septiembre en Madrid y 9 de septiembre en Málaga. La firma invita a conocer su nuevo cuaderno ‘Good Vibes’ de la mano de la joven influencer Indy La firma brasileña Caderno Inteligente, Cuaderno Inteligente en español, ha preparado un súper plan para todos los amantes de la papelería creativa y práctica.

Desde las 16.00h y hasta las 19.00h de la tarde, el próximo sábado 2 de septiembre en Madrid en El Corte Inglés Castellana y, posteriormente, el sábado 9 de septiembre en Málaga en El Corte Inglés Avenida de Andalucía, tendrá lugar la presentación del cuaderno inteligente Good Vibes by Indy, la última edición especial de la firma con un influencer española: Indy (@elmundodeindy). Para poder acudir a este evento solo tendrás que registrarte a través de este enlace en la página web de El Corte Inglés: link de registro. Totalmente gratuito.

Una experiencia única y llena de diversión

Tanto en el evento de Madrid como en el de Málaga podrás conocer de primera mano a la firma y a la influencer Indy, que estará presente durante todo el evento para hablar sobre su cuaderno ‘Good Vibes’. Caracterizada por una forma de ser extrovertida a la par que auténtica, Indy también estará firmando autógrafos y sacándose fotos con todos aquellos que lo deseen. Se puede acceder al evento desde las cuatro hasta las siete de la tarde.

Con un espacio amplio y acogedor, tanto el sábado 2 de septiembre en El Corte Inglés Castellana de Madrid como el día 9 en el Corte Inglés Avenida de Andalucía en Málaga, los responsables de la firma y la influencer también llevarán a cabo demostraciones sobre cómo montar y desmontar los cuadernos y cómo personalizarlos al máximo.

‘Buenas vibras’ y mucho color en Good Vibes by Indy

Indy es una joven creadora de contenido que comenzó con tan solo 9 años en YouTube. Fue a través de este canal, donde empezó a compartir su rutina de entrenamiento en gimnasia rítmica, sus reseñas de juguetes y diverso contenido dirigido a niños que hizo que rápidamente conquistará a un gran número de público. Inmediatamente creó una gran legión de fans que también la siguieron a otras redes sociales como Instagram o Tik Tok. Hoy en día, con apenas 15 años, Indy se consagra como una referencia para el público adolescente ya que cuenta con 6 libros publicados, canciones llenas de ritmo y desde 2021, ha sido reconocida, por tercera vez consecutiva, con el premio Influencer Española Favorita, otorgado por los Kids Choice Awards, promovidos por Nickelodeon.

Ahora, dando un paso más en su carrera, la joven ha creado su propia edición especial de Cuaderno Inteligente, Cuaderno Inteligente Good Vibes by Indy (a partir de 28,70€ en Cuaderno Inteligente), una agenda con estampado de líneas horizontales y varios colores pastel en tonos azul y rosa que plasma toda la energía, vitalidad y actitud de su creadora.