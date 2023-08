smöoy se suma a la tendencia Barbie con su nuevo granizado vitaminado Freezer Fresa Vitamin

La cadena ha creado un nuevo producto que se adaptada a la macrotendencia Barbiecore. E su tercera innovación de este verano, tras el lanzamiento de su smöoy +PROTEIN y smöoyhie Ambrosia Vitamin smöoy, la cadena española especializada en la fabricación y venta de yogur helado se sumerge en la magia de la fantasía Barbie al presentar su más reciente creación: el granizado vitaminado Freezer Fresa Vitamin. Este nuevo producto, diseñado para encajar perfectamente con la macrotendencia Barbiecore, se suma a la amplia gama de productos funcionales de la compañía.

Inspirado por la exitosa última película de esta icónica muñeca, smöoy ha creado el granizado Freezer Fresa Vitamin como una oda al estilo y a la diversión que Barbie representa. Este granizado vitaminado está diseñado para deleitar los sentidos, con un color rosa brillante que evoca la esencia misma de Barbie. Pero el granizado Freezer Fresa Vitamin no solo se destaca por su estética deslumbrante, sino también por su excepcional valor nutricional, con vitaminas C, B12, B3 y B6, que incrementa la energía, disminuye el estrés y ayuda al sistema inmunitario.

El Freeze Fresa Vitamin combina de manera armoniosa ingredientes naturales, creando una mezcla que no solo deleita el paladar y a la vista, sino que también ofrece beneficios nutricionales significativos. Con una base de fresa, esta refrescante bebida aporta un valor energético de 224 kJ / 55 kcal por cada 100 g. Su contenido de grasas es nulo, sin grasas saturadas, lo que lo convierte en una elección ligera. Con un contenido de hidratos de carbono de 13,8 g, de los cuales 13,4 g son azúcares naturales, el Freeze Fresa Vitamin satisface los antojos dulces de manera saludable. Su fibra alimentaria de 0,2 g contribuye a un sistema digestivo en buen estado, mientras que su contenido proteico de 0,1 g aporta un toque de equilibrio nutricional. Además, este granizado contiene una mínima cantidad de sal, con solo 0,02 g. Con cada sorbo, el Freeze Fresa Vitamin de smöoy ofrece una experiencia nutricionalmente rica y deliciosamente refrescante.

Este lanzamiento se suma a la sólida cartera de productos de smöoy, que incluye los recientemente introducidos yogur helado smöoy +PROTEIN y el Smöothie Ambrosía Vitamin.

El granizado Freezer Fresa Vitamin está disponible en todas las franquicias de smöoy y promete ser la opción ideal para quienes desean combinar el encanto de Barbie con una bebida refrescante y nutritiva. smöoy continúa demostrando su capacidad para adaptarse a las tendencias actuales y proporcionar a los consumidores opciones emocionantes y saludables que satisfacen sus deseos y necesidades.

Con el lanzamiento de todos estos producto, smöoy se consolida como un referente en esta industria en constante evolución.

También recientemente, smöoy ha obtenido el certificado Halal para sus productos de yogurt helado. Este nuevo certificado se suma a otros estándares reconocidos de calidad y seguridad alimentaria que la compañía ha obtenido, como el certificado IFS Food, y refuerza su compromiso con la excelencia en los procesos de fabricación.