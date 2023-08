Estudiar en Estados Unidos es mucho más que un título, es una experiencia que marca la diferencia

Ser diferente al resto, en muchas ocasiones es mejor que ser el mejor. Y es que, los estudiantes se encuentran en una época donde miles y miles de jóvenes españoles tienen dos carreras, uno o dos masters y siguen peleando con garras y dientes por puestos de trabajo que quedan lejos de sus aspiraciones reales. Es por ello que, tener un diferencial a día de hoy, es algo que les pondrá por delante de cualquiera de ellos.

Justamente por este motivo, cada día más estudiantes deciden dar el paso e irse a estudiar a Estados Unidos. Y ya no “solo” por el nivel de inglés, ya que se vuelve siendo totalmente bilingüe, sino por la experiencia que ello supone. Ya sea en un High School o en una universidad, pasar uno o varios años inmerso en una cultura como la americana, hace que se vuelva con una mentalidad totalmente diferente. Y esto supone estar muy por delante del resto, ya sea a la hora de buscar un trabajo o de afrontar cualquier situación cotidiana.

Estudiar en una institución americana de prestigio no es excesivamente complicado si se tiene los recursos. Lo que sí que es más complejo, es hacerlo con una beca académica, deportiva o artística. Para ello, existen agencias como Deaquiparafuera, la cual lleva más de 15 años ayudando a jóvenes estudiantes y deportistas a estudiar en EEUU con ayudas financieras que reducen sus costes entre un 50 y un 70 %, incluso llegando a ser mayores en algunos casos muy concretos.

Viajar de Alicante a Illinois, haciendo parada en Nueva York Hoy está aquí Diego De Manuel, un claro ejemplo de éxito en el ámbito estudiantil y deportivo. Y es que, Diego realizó su último curso de instituto en un High School americano, en el estado de Nueva York. Pudo compaginarlo con su pasión, el fútbol. Y gracias a ello, se le abrieron las puertas de diferentes universidades en Estados Unidos, las cuales le ofrecían cuantiosas becas deportivas para estudiar en sus instituciones. Finalmente, escogió una de ellas y a día de hoy sigue viviendo su propio sueño americano en el estado de Illinois.

“Gracias a Deaquiparafuera y a uno de sus eventos, pude conectar con diferentes High Schools americanos, sentarme de tú a tú con ellos y recibir ofertas para estudiar en sus centros. Sin estas becas, habría sido imposible venir a Estados Unidos, ya que los costes son muy elevados, pero ahora, con estas ayudas, está al alcance de cualquiera” cuenta Diego de Manuel.

Hace ya 2 años, Diego emprendió su aventura yéndose a uno de los High Schools americanos con los que trabaja Deaquiparafuera, Hossac School. Una experiencia que, sin duda, le cambió la forma de pensar y actuar. Algo que nunca antes habría imaginado. Tras un año en este centro, y gracias al deporte, pudo dar el salto a la universidad, donde a día de hoy se encuentra totalmente adaptado y con intención de acabar su grado en los próximos años.

“Aconsejaría a cualquier estudiante que esté pensando en dar el paso que, sin duda, lo haga. Va a ser la mejor decisión que va a tomar. Sea por un año, o por más años, esta experiencia te va a cambiar la vida, vas a tener vivencias increíbles cada día y quién sabe… quizá conozcas a alguien, como me ha pasado a mí. Mi novia es americana y ahora ya sí que no paro de hablar en inglés todo el día” relata Diego entre risas.