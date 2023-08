El Perito Judicial, toda la información sobre el informe pericial en Valencia

Un informe pericial es un documento elaborado por un perito experto en una determinada materia que sirve para presentar pruebas durante un proceso judicial. Se trata de una herramienta valiosa en casos diversos como, por ejemplo, accidentes de tránsito, negligencia médica, disputas de propiedad o lesiones personales, entre otras alternativas.

A su vez, los expertos que elaboran estos informes pueden ser designados por el juez o contratados por las partes involucradas para obtener una opinión especializada sobre un tema en particular. En Valencia, es posible solicitar servicios de peritaje a la empresa El Perito Judicial, que cuenta con especialistas en distintos tipos de informes. Con respecto a esto, una de las especialidades de estos profesionales son los peritajes psicológicos y los informes de daño corporal.

¿Por qué es importante el informe pericial psicológico? El trabajo de un psicólogo forense consiste en valorar distintos aspectos de una persona que está formando parte de un juicio. En este sentido, es habitual que un juez pida determinar si el sujeto puede o no desarrollar determinadas actividades y ser responsable de distintas acciones. Este tipo de informes se suele solicitar en casos de guardia y custodia, evaluaciones de daño cerebral, abusos y maltratos. Además, estos profesionales pueden valorar el daño psicológico que ha sufrido una persona.

Además de realizar la evaluación pertinente, los peritos deben redactar un informe que está dirigido a personas que no son especialistas, por lo que no debe haber vocabulario específico sin explicar. Una vez finalizado el informe, estos profesionales tienen que tener la capacidad de responder ante un juez en una audiencia.

En líneas generales, el contenido de un informe pericial psicológico debe ser coherente y evitar tanto aspectos poco relevantes como afirmaciones erróneas. Si esto último sucede el documento puede ser declarado nulo. Asimismo, el trabajo del perito debe estar libre de todo tipo de sesgos y opiniones personales.

¿En qué consiste un informe de valoración de daño corporal? Los informes médicos de daño corporal son una herramienta fundamental dentro del proceso que envuelve un accidente, una agresión o una negligencia. Gracias a la valoración del daño se determina la cantidad de daño que ha sufrido el afectado y así se establece la compensación que ha de recibir debido a este proceso.

Los informes de daño corporal son una de las claves para dictaminar la sentencia o las costas que ha de abonar la parte demandada en concepto de indemnización.

Para este tipo de informes hay que contar con un perito médico especialista en daño corporal. En El Perito Judicial cuentan con peritos expertos en la materia capaces de emitir informes sobre todo tipo de lesiones o agresiones.

Defensa jurídica del informe pericial Como se ha mencionado anteriormente, los peritos, a menudo, deben exponer los hechos descritos en sus informes y defender las conclusiones obtenidas. Por este motivo, es importante que estos profesionales sepan comunicar y transmitir frente a un juez y a un jurado. De esta manera, es posible dotar de veracidad y aplomo a sus argumentos.

En particular, los especialistas que integran El Perito Judicial tienen habilidades de oratoria y dotes tanto para la comunicación como para la transmisión de información. De esta manera, un informe pericial puede ser defendido de manera eficiente.

A través de El Perito Judicial es posible acceder a un informe pericial socio-sanitario, elaborado por distintos profesionales como médicos, psicólogos y fisioterapeutas, entre otros. Estos expertos se especializan en informes médicos, psicológicos o de rehabilitación que, a su vez, sirven para resolver múltiples conflictos judiciales.

El Perito Judicial y AD Más Salud El Perito Judicial forma parte del grupo AD Más Salud, que cuenta con 2 clínicas sanitarias en Valencia. En ella, sus profesionales médicos realizan informes semanalmente para ayudar a sus pacientes en los aspectos que necesiten.

Cabe destacar la figura de la doctora Estefanía Cuélliga Sánchez como directora de AD Psicología Valencia. Ella es perito forense en psicología y especialista en la elaboración de informes forenses psicológicos.

Y Vicente Andreu Daza, gerente de AD Fisioterapia Valencia. Él es perito forense médico, especialista en la elaboración de informes de daño corporal e incapacidad.

Junto con el equipo de AD Más Salud, forman parte de El Perito Judicial.