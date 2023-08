Por qué es necesario contar con el seguro de asistencia en viaje mundial de Coverontrip

Viajar por el mundo para conocer nuevas culturas y visitar lugares impactantes es una de las actividades más enriquecedoras e inolvidables que puede realizar el ser humano. Por supuesto, es importante tener en cuenta que, muchas veces, se trata de una larga y nueva travesía, por lo que resulta fundamental contratar algún tipo de protección contra urgencias y situaciones inesperadas.

El seguro de asistencia en viaje mundial de Coverontrip ofrece dicha protección con base en un presupuesto a medida y una gran variedad de beneficios extras (mascotas, compras y otros).

¿Qué ofrece el seguro de asistencia en viaje mundial de Coverontrip? Hoy en día, las personas tienen una mayor variedad de opciones para visitar ciudades y países de cualquier rincón del planeta. Sin embargo, muchas de estas opciones solo ofrecen el servicio de traslado, y no cubren cualquier tipo de daño, urgencia o robo ocurrido antes, durante y después del vuelo. El trabajo de Coverontrip es darles a los turistas esa protección que necesitan mediante su seguro de asistencia en viaje mundial.

Este seguro incluye ayuda para el asegurado y su familia en gastos médicos (nacional y extranjero), protecciones para mascotas, tarjetas de crédito, gadgets y compras realizadas. De igual manera, este servicio de Coverontrip ofrece coberturas para excursiones no realizadas, alquileres, protecciones especiales para actividades de golf o esquí, así como una gran variedad de otras soluciones. Una gran ventaja de este seguro de asistencia en viaje es que puede ser ajustado a las necesidades y presupuestos de los contratistas. De esta manera, los mismos solo pagan por aquellas coberturas que necesitan, protegen a su familia y no limitan el dinero disponible para disfrutar de unas excelentes vacaciones.

¿Es realmente necesario contar con un seguro de asistencia en viaje mundial? Las situaciones inesperadas pueden ocurrir aún en los viajes mejor planificados, ya que ninguna persona puede controlar todas las acciones de un tercero ni evitar los eventos naturales. Además, aun las organizaciones más detalladas están expuestas a cambios, especialmente en ciudades o países extranjeros donde las economías, culturas y maneras de hacer las cosas son muy diferentes. Por lo tanto, un seguro de asistencia en viaje mundial siempre resulta una gran opción para cubrir con facilidad y sin estrés cualquier tipo de suceso inesperado. Las urgencias médicas severas, por ejemplo, no son situaciones con las que un individuo cuenta, y en otros países el coste de estas puede llegar a ser mucho más elevado de lo pensado. De igual manera, muchos seguros actuales de este tipo (incluido el de Coverontrip) tienen coberturas y asistencias de viaje para covid. Este tipo de coberturas son obligatorias en muchos países, ya que buscan proteger sus intereses y la salud de sus habitantes y visitantes.

Coverontrip cuenta con seguros de asistencia en viaje a escala mundial para residentes de España y Europa. Estos seguros cubren desde gastos mínimos por urgencias o problemas inesperados hasta situaciones médicas y traslados por emergencias que requieren de una suma de dinero alta.