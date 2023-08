El mundo del golf se prepara para uno de los eventos más esperados del año: el Daikin Madrid Open. Este torneo, que celebra su decimosexta edición, se ha consolidado como uno de los más importantes en Europa en la categoría de Golf Adaptado. Y es que el Daikin Madrid Open no es solo un torneo, es una celebración de la inclusión, el esfuerzo y la pasión por el deporte.

El Daikin Madrid Open en Encín Golf Este año, el prestigioso torneo tendrá lugar en Encín Golf, del 27 al 29 de octubre. El evento reunirá a 84 participantes de 12 nacionalidades diferentes, convirtiéndolo en una verdadera fiesta internacional del golf. Además, contará con el apoyo de empresas como DAIKIN y CaixaBank, reafirmando su compromiso con el Golf Adaptado.

El torneo no solo es una competencia, sino también una oportunidad para dar visibilidad al esfuerzo y tesón de muchos jugadores de golf adaptado. Estos atletas, que enfrentan desafíos como movilidad reducida, enfermedades crónicas, amputaciones o discapacidades visuales, compiten en las mismas condiciones que cualquier otro jugador, demostrando que el golf es un deporte para todos.

Joaquín Molpeceres: un pilar en el mundo del deporte Joaquín Molpeceres no es solo un empresario, es una figura clave en el mundo del deporte en España. Nacido el 20 de abril de 1932 en Madrid, ha dedicado gran parte de su vida al fomento y desarrollo del deporte. Fue Vicepresidente de la Federación de Tenis de Madrid y posteriormente Presidente. Además, ha sido Vicepresidente de la Real Federación Española de Tenis y ha recibido la Real Orden del Mérito Deportivo.

Su pasión por el golf es evidente. Es el Presidente del club de Golf “El Olivar de la Hinojosa” en Madrid, que cuenta con una escuela de 1200 alumnos. Además, en 2011 inauguró el Encín Golf Hotel en Alcalá de Henares, considerado uno de los mejores campos de golf de Madrid.

XVI edición El Daikin Madrid Open es más que un torneo, es una manifestación de la capacidad del golf para unir a personas de diferentes orígenes y circunstancias. Y detrás de este evento, y de muchos otros en el mundo del deporte en España, está Joaquín Molpeceres, un empresario que ha demostrado que con pasión y dedicación, se pueden lograr grandes cosas.

El Encín Golf de Alcalá de Henares ya fue el anfitrión del Daikin Madrid Open el año pasado con la decimoquinta edición. El torneo fue todo un éxito y reunió a más de 80 jugadores de todo el mundo, representando a países tan diversos como Argentina, Chile, México, Holanda, Suecia, Inglaterra, Irlanda y muchos más. Pablo Cabanillas, presidente del Comité de Golf Adaptado de la Federación de Golf de Madrid (FGM), destacó la importancia del evento, mencionando que es el torneo más relevante a nivel español y se encuentra entre los tres primeros a nivel europeo.

Historias de superación y pasión Uno de los jugadores más esperados para esta edición es Juan Postigo, que lamentablemente no pudo participar en la edición anterior debido a motivos personales.

Por otro lado, Fernando Vega de Seoane, quien se espera que participe por segunda vez y que compartió su inspiradora historia. Tras un grave accidente de esquí, Fernando encontró en el golf una nueva pasión y una forma de superación. Gracias al paragolfer, un dispositivo que permite a los jugadores con movilidad reducida jugar de pie, Fernando ha podido reincorporarse al mundo del golf y competir nuevamente.

Daikin A.C. España, uno de los patrocinadores principales del evento, ha reafirmado su compromiso con la inclusión y el bienestar. La empresa, una de las líderes en climatización, busca potenciar acciones que mejoren la salud y el bienestar de las personas, y el golf adaptado es una de esas iniciativas que comparte valores con la filosofía de la empresa.

El Daikin Madrid Open no es solo un torneo de golf, es un testimonio de la capacidad del ser humano para superar adversidades y unir pasiones. Joaquín Molpeceres, con su compromiso con el deporte y la inclusión, es una figura clave en este movimiento. Este torneo es una muestra de que, con pasión, dedicación y el apoyo adecuado, no hay límites para lo que se puede lograr.

Desprosa SA: promoviendo el deporte inclusivo Bajo el liderazgo visionario de Joaquín Molpeceres, Desprosa SA (empresa gestora de El Encín Golf Hotel) se ha consolidado como una empresa pionera en la promoción del deporte para personas con discapacidad. Con un firme compromiso hacia la inclusión y la igualdad, Desprosa SA no solo busca ofrecer oportunidades deportivas, sino también crear un espacio donde la pasión, la determinación y el espíritu de superación se celebren sin distinciones. Gracias a su dedicación y esfuerzo, Joaquín Molpeceres y Desprosa SA han dejado una huella imborrable en el mundo del deporte inclusivo, demostrando que el deporte es, y siempre debe ser, para todos.