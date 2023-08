Vecinos por la seguridad: 5 consejos de ADT para maximizar la protección del hogar

La comunicación vecinal es la base de la seguridad en el 2023 y las funcionalidades del hogar inteligente aumentan las posibilidades de detectar intrusiones. ADT ofrece 5 consejos para ser un buen vecino Los españoles confian principalmente en los vecinos como circulo interpersonal más lejano (6,2 sobre 10 en nivel de confianza, según demuestra el estudio de opinión pública "Confianza en la Sociedad Española" 2022 de la Fundación BBVA). Después le seguiría la gente del pueblo-ciudad (6,1) y la gente del propio país (5,6).

Y es que, el verano y la temporada de vacaciones, puso de manifiesto que la colaboración vecinal se vuelve un factor importante para garantizar la seguridad y la tranquilidad del vecindario cuando otros están fuera. Además, el buen uso por parte de los miembros de la comunidad de vecinos de la tecnología aporta un plus de seguridad, pues con las funcionalidades de un hogar inteligente aumentan las posibilidades de detectar cualquier eventualidad y responder rápidamente.

ADT, empresa líder en alarmas y seguridad electrónica, comparte estos consejos y acciones para generar un ambiente seguro en la comunidad de vecinos:

Red de comunicación vecinal. La comunicación entre vecinos es esencial para garantizar la seguridad de una comunidad por lo que una buena opción es crear un grupo en alguna aplicación de mensajería como WhatsApp para notificar de cualquier situación sospechosa, compartir información sobre seguridad o evitar incidentes. Colaboración solidaria. Acciones tan sencillas como mantener las puertas y ventanas del portal cerradas, cuidar de las zonas comunes, recoger el correo o realizar visitas periódicas contribuye a establecer relaciones de confianza entre los miembros de una comunidad y promueve un ambiente de confianza. Visualización constante las 24 horas. La posibilidad de visualizar el hogar desde cualquier otra localización y en cualquier momento, como por ejemplo con la app de ADT Smart Security, proporciona una red de seguridad en la comunidad para mantener el control de lo que sucede y reaccionar inmediatamente ante cualquier imprevisto, desde la llegada de un paquete hasta una avería o intento de okupación. Por ejemplo, si un propietario ve movimientos extraños en las inmediaciones de su hogar a través de las cámaras de seguridad de su casa, puede alertar al resto de los vecinos. Blindar la seguridad comunitaria con la automatización. Contar con sensores que iluminen el portal, entradas o zonas comunes de la comunidad cuando perciben movimiento es un elemento disuasorio para los delincuentes, además con la automatización de ADT Smart Security es posible programar en los hogares el apagado y encendido de las luces, de la casa para no dar pistas sobre una estancia fuera. Todo esto genera la imagen de que el bloque o vecindario no está vacío, evitando robos u okupaciones. Planificación de la salida. Si el hogar va a quedarse vacío por un tiempo, es importante planificar una hora de salida en la que no haya muchas personas en las calles. La discreción es una gran aliada para evitar que desconocidos descubran el estado del domicilio, por lo que también es necesario aplicar en redes sociales pequeñas modificaciones como desactivar la ubicación automática o compartir las imágenes más tarde. Y lo más importante: no olvidar conectar la alarma y asegurarse de que la placa disuasoria esté a la vista, para proteger tanto al hogar como a la comunidad. La solución de ADT Smart Security hace posible vigilar el estado del hogar las 24 horas del día desde cualquier lugar. Por otro lado, la Central Receptora de Alarmas cuenta con un equipo de profesionales especializados que ofrecen un servicio personalizado para responder a distintas situaciones, desde una intrusión hasta una emergencia médica. Todo esto, junto con las funcionalidades que brindan los dispositivos inteligentes hacen del hogar un espacio cada día más seguro.

"En ADT ayudamos a que nuestros usuarios disfruten de unas vacaciones tranquilas, en las que no se preocupen del estado de su hogar. Sin olvidar la importancia del apoyo vecinal, con la aplicación móvil pueden comprobar en tiempo real y a través de las cámaras si algo ocurre en su hogar y junto con ayuda de la CRA pueden responder rápidamente a cualquier incidente", comentó José González Osma, director de ADT, la Unidad de Negocio Residencial de Johnson Controls.