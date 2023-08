Sauzgatillo, el regulador hormonal natural que promete mejorar el estado de ánimo

Se trata de una planta nativa del Mediterráneo muy conocida por sus propiedades medicinales y sus efectos reguladores en el cuerpo de la mujer. Desde la firma nutricosmética 180 the concept desvelan sus beneficios y cómo incluirlo en la alimentación La vuelta de las vacaciones y el estrés que ello genera puede causar cierto desequilibrio emocional. Sin embargo, cómo enfrentarse a ello y la energía con la que hacerlo depende de cada uno y, en ello, las hormonas pueden cumplir un papel fundamental. Gema Cabañero, directora de I+D+i de 180 the concept nutricosmética anuncia "la mayoría de las veces, las mujeres no son conscientes del papel que juega el equilibrio hormonal en su comportamiento. Y es que, las hormonas femeninas, como la progesterona y los estrógenos, tienen un impacto directo en el estado de ánimo y en cómo se reacciona ante las situaciones del día a día".

Sauzgatillo, ¿qué beneficios tiene para la salud hormonal y el bienestar?

El balance hormonal es un factor al que se debe prestar atención a lo largo de la vida, ya que, el correcto equilibrio entre las hormonas femeninas no solo afectará al ciclo menstrual, también al comportamiento y estado anímico. En palabras de la experta de 180 The Concept: "las hormonas femeninas, los estrógenos y la progesterona, ambas producidas en su mayoría en los ovarios, desempeñan un papel crucial tanto en el ciclo menstrual como en la salud ósea, cardiovascular y cognitiva. Su equilibrio es imprescindible para el buen funcionamiento del organismo".

¿Por qué? Gema Cabañero añade "esto se debe a que, mientras las primeras estimulan el sistema nervioso simpático, provocando un mayor estado de alerta y nerviosismo, la progesterona se encarga de estimular el sistema nervioso parasimpático, calmando las emociones, aportando serenidad y mejorando el sueño. Por ello desempeñan un papel importante en el estado de ánimo".

Si estas hormonas se desequilibran las consecuencias pueden desembocar en "irritabilidad, insomnio, cambios de humor… Consecuencias que en gran medida se ven reflejadas en el físico, en la piel y el cabello o en las tareas del día a día, ya que se está menos concentradas", añade la experta.

Para mantener las hormonas en un correcto equilibrio, existen ciertos ingredientes que, gracias a sus vitaminas y minerales, tienen un impacto directo en la salud. Un ejemplo de ello es el sauzgatillo, un arbusto parecido al sauce.

"En 180 The Concept se incluye el sauzgatillo en diversas fórmulaspor su capacidad para estabilizar la producción de progesterona y de estrógenos, que en la salud de la mujer es imprescindible. Además, su extracto es rico en aceites esenciales, alcaloides y flavonoides que en sinergia le aportan propiedades curativas y calmantes, muy útiles también para tratar distintas afecciones relacionadas con las fluctuaciones hormonales femeninas" apunta Cabañero.

El suplemento nutricosmético que regula el sistema hormonal y mejora el estado de ánimo

Aunque no son su único instrumento, las vitaminas, aminoácidos y minerales que le aportamos al organismo, son una herramienta muy poderosa para que funcione correctamente. Basados en ello y en aportar al cuerpo aquellos nutrientes que necesita, 180 The Concept ha desarrollado el Plan Tranquilidad y Antiestrés – exclusivo de mujer para mejorar la salud, el descanso y el bienestar de las mujeres a través de una fórmulas nutricosméticas que también alivian los síntomas de los ciclos y fluctuaciones femeninas.

La selección de principios activos que contiene este plan diseñado específicamente para mujeres (compuesto por las fórmulas e3, h1 y h7) actúa como tranquilizante natural ayudando a mantener el equilibrio energético y reduciendo los niveles de estrés, lo que estabiliza el organismo y aporta bienestar y tranquilidad.

"El efecto calmante y equilibrante consigue, también, frenar el envejecimiento prematuro",confirma la directora de I+D+I de 180 the concept.

Además, gracias a ingredientes como el sauzgatillo, la angélica o el trébol rojo, "se refuerza la regulación hormonal y a su vez se consigue una acción diurética y de calma que previene el estrés y cansancio" explica Gema Cabañero, directora de I+D+i de la marca.

También se estimula la producción de energía celular en forma de ATP, por lo que se promueve la revitalización celular y se recupera la vitalidad del organismo. Además, señalan desde la marca, "se estimula la formación de colágeno, que dará flexibilidad y elasticidad a la piel, y una profunda hidratación".

Todos los productos de 180 the concept están certificados por las autoridades sanitarias europeas y con número de registro sanitario. En la fabricación se cumple con las normas de calidad y seguridad alimentaria, garantizando la trazabilidad de los productos y procesos. Cuenta con la certificación de buenas prácticas de fabricación GMP-Codex, emitido por SGS, certificado ISO9001-2015, Certificado Orgánico, Certificado ECO-023 y FDA.