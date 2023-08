Madrid: capital mundial de las ideas sobre la libertad gracias al evento Liberty International World Conference

Madrid es la capital mundial de las ideas sobre la libertad en el mundo gracias a la celebración del último congreso "Liberty International World Conference 2023! (#LIWC2023) Jacek Spendel: "La evidencia es contundente alrededor del mundo, y en todos los tiempos históricos: a mayor libertad económica, mayor prosperidad, y también mayor longevidad".

"Si queremos ser honestos con la sociedad, debemos dejar de comprar productos fabricados en los países dictatoriales, países donde se violan derechos humanos" ha denunciado Jorge Jraissati.

Madrid es desde el pasado miércoles la capital mundial de las ideas sobre la libertad en el mundo: ‘Liberty International World Conference 2023’ (#LIWC2023). Con cerca de 40 conferencistas internacionales, más de 200 participantes de todos los continentes y con el apoyo una decena de instituciones se han discutido los avances y retrocesos del liberalismo alrededor del mundo en el bicentenario Ateneo de Madrid, en la búsqueda de una vida en libertad y feliz para sus habitantes.

Según el organizador y director de Liberty International, el ingeniero José Luis Cordeiro: Madrid ha tenido una oportunidad única para seguir posicionándose como la antorcha de la libertad en España.

De hecho, los premios internacionales "Antorcha de la Libertad" de Liberty International fueron entregados a la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Días Ayuso, al exparlamentario británico Sayd Kamal, y a la Fundación para el Avance de la Libertad, representada por su presidenta Roxana Nicula. La empresa Bit2me distribuyó carteras (wallets) de criptomonedas (Bitcoins) a todos los participantes y Life Extension Fundation regaló productos médicos para la salud y longevidad.

El tema central de este importante congreso internacional #LIWC2023 ha sido "Prosperidad y Longevidad a través de la Libertad". Miguel Ángel García Martín, Consejero de Presidencia y Portavoz del Gobierno de la Comunidad Madrid ha recordado como Madrid es el mejor ejemplo de prosperidad y longevidad en España. La comunidad de Madrid tiene un entorno jurídico y político estable, un espacio de libertad donde las familias deciden como quieren su ciudad, política fiscal equilibrada de impuestos bajos, la más baja de España y la única sin impuestos propios, y donde el 20% de todas las empresas que hoy se crean en España, tiene su sede social en la Comunidad de Madrid.

Madrid se ha convertido en un imán de profesionales de todo el mundo gracias a las facilidades para aprender y emprender. Desde sus universidades hasta sus hospitales, con un sistema sanitario premiado por la Unión Europea como el mejor de los 27 países que la conforman, hasta la mayor expectativa de vida en España y en Europa, solo por detrás de algunas ciudades japonesas.

Por otro lado, se presentó la terrible situación de países totalitarios como Corea del Norte, Cuba y Venezuela. Dos exilados norcoreanos detallaron sus dolorosas experiencias para salir con vida de Corea del Norte, perseguidos por su líder supremo Kim Jong-un. También se presentaron los casos de María Corina Machado y Leopoldo López Mendoza contra la dictadura criminal de Nicolás Maduro, y se enfatizó la crisis humanitaria más grande del mundo en estos momentos: los cerca de ocho millones de venezolanos que han tenido que salir de su país.

Durante los debates, el periodista venezolano Miguel Henrique Otero, director de "El Nacional", recordó que hace más de medio siglo los españoles eran emigrantes huyendo de la pobreza y dictadura de Franco hacia la rica y democrática Venezuela. Ahora son los venezolanos quienes huyen de la pobreza y dictadura de los chavistas.

Las discusiones incluyeron la evolución de la libertad desde el pasado hacia el futuro, con énfasis en nuevas posibilidades gracias a tecnologías que permiten aumentar la longevidad (incluyendo la posibilidad de la inmortalidad biológica), viajes espaciales y hasta robots como presidentes (varios participantes consideraron que robots inteligentes serían mejores líderes que muchos de sus políticos locales).

La economista María Lobo Murga, alertó acerca del socialismo y su papel tensionador en las democracias:"Es el movimiento más generalizado en Latinoamérica, y esa deriva va a afectar directamente en nuestro futuro. Hoy es imperativo que las nuevas generaciones, la gente joven de un paso adelante y desde una nueva perspectiva, inspirar transformaciones para que la región pueda volver a crecer".

El filósofo británico Thomas Walker-Werth analizó el mundo del futuro con las ideas de ciencia ficción como "Star Trek" ("Viaje a las Estrellas") y "Star Wars" ("Guerra de las Galaxias"), recordando como han creado un "mayor interés por la ciencia, fomentando una tecnología médica y de imágenes no invasivas, anticipado los móviles, o como podríamos hablar con las máquinas como con Alexa. El ingeniero hispano-venezolano José Luis Cordeiro presentó la quinta edición de su bestseller internacional "La muerte de la muerte" que considera la posibilidad real de la inmortalidad biológica en las próximas dos décadas, y finalmente el sociólogo polaco Jacek Spendel, presidente de Liberty International, declaró que "la evidencia es contundente alrededor del mundo, y en todos los tiempos históricos: a mayor libertad económica, mayor prosperidad, y también mayor longevidad".

"Estamos en un mundo donde los autócratas se sienten impunes, no tienen miedo a todas las violaciones de los derechos humanos que infligen diariamente, vivimos en un mundo donde no se respeta la dignidad de las personas, donde los dictadores se mueven por su obsesión es mantener el poder y destruir Occidente, un mundo donde libertad, vida o propiedad, no se consideran derechos irrenunciables", ha denunciado Jorge Jraissati, Director de Alumni For Liberty.

Para Jorge, Venezolano de nacimiento y Madrileño de adopción, "nos debemos preguntar la razón por la que Maduro sigue en el poder en Venezuela a pesar de años de protestas, a pesar de la presión diplomática internacional, a pesar de las fuertes sanciones desde la Unión Europea y Estados Unidos. Lo mismo pasa en Irán, en Nicaragua, en Cuba, en Rusia y la razón no es otra que las fuertes y estrechas relaciones que han creado con otros regímenes autocráticos, desarrollando su propia política energética, económica, creando una maquinaria global de comunicación e influencia, compartiendo información de herramientas para evitar que las sanciones internacionales afecten a su economía diaria. Son muchas las estrategias coordinadas que han desarrollado y frente a la que la sociedad mundial ha de actuar".

Fotos aquí