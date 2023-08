Cómo pedir asilo político, de la mano de Asesor del Inmigrante

El asilo es una medida de protección a la que puede acceder un individuo que salió de su país de origen por diversas razones, generalmente relacionadas con la persecución política o violaciones graves de los derechos humanos, y busca en otra nación un amparo, protección y asistencia.

Según las leyes de Estados Unidos, aquellas personas que huyeron de sus países porque fueron perseguidas políticamente y creen que su vida corre peligro, pueden solicitar el asilo político siempre y cuando se cumplan determinados requisitos.

En este marco, la compañía Asesor del Inmigrante ofrece un servicio completo de ayuda en la preparación de estos documentos y otros formularios.

Requisitos y condiciones para solicitar el asilo político La figura del asilo político es una práctica muy habitual entre funcionarios con cargos relevantes de los países, activistas y personas que han sido perseguidas por tener opiniones contrarias a gobiernos no democráticos.

Se trata de un derecho que se le concede a una persona que ha sido desterrada o que huyó de su país por motivos políticos, sociales o religiosos y pide que otro estado la acoja y no permita su extradición porque considera que su vida corre peligro.

En el caso especial de Estados Unidos, el primer requisito fundamental para solicitar este mecanismo de protección es que el solicitante se encuentre físicamente presente en territorio norteamericano o intente acceder a él mediante un puerto de entrada formal como un cruce fronterizo, puerto marítimo o aeropuerto.

Al mismo tiempo, quien invoca el amparo debe acreditar que en su nación de origen sufrió (o cree que puede padecer) una persecución por su raza, nacionalidad, religión, vínculo con un grupo social e ideología política. En función de esto se despliegan dos tipos de procedimientos posibles: el Asilo Afirmativo y el Defensivo.

El trámite de Asilo Afirmativo involucra a la persona que no enfrenta ningún proceso de deportación y solicita ser asilada a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU.

En caso de que las autoridades de inmigración no concedan la medida, el solicitante puede acceder automáticamente en una instancia de expulsión, por lo que debe hacer otra solicitud ante un Juez de Inmigración mediante el proceso de Asilo Defensivo.

