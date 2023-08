El auge de la inteligencia artificial; oportunidades y desafíos en la era tecnológica

La inteligencia artificial es una herramienta de gran valor para cualquier ámbito, puesto que ofrece múltiples beneficios a personas y empresas, que buscan optimizar el trabajo y mejorar los índices de rentabilidad.

El avance de la misma es verdaderamente notable y las estimaciones indican una gran proyección económica en los próximos años, con un valor en el mercado que podría superar los trescientos mil millones de dólares en 2025.

Ante este contexto de auge de los sistemas informáticos, resulta elemental conocer su funcionamiento y alcances en profundidad, con el fin de aplicarla de forma efectiva. Esa es la propuesta que tiene eduMaster+, una plataforma de educación que está enfocada en proporcionar acceso y oportunidades de aprendizaje de calidad a estudiantes de todo el mundo.

¿Por qué es importante la inteligencia artificial en la era tecnológica? La innovación tecnológica es clave para el desarrollo de las empresas, sobre todo porque les permite adaptarse a nuevos contextos y estar a la altura de las exigencias permanentes por parte de los clientes.

En este sentido, la inteligencia artificial es sumamente útil porque posibilita la automatización de procesos, lo cual reduce la carga laboral de los seres humanos; mejora la precisión de las tareas diarias y favorece el desarrollo de la creatividad.

Teniendo en cuenta esto, desde eduMaster+ tienen el objetivo de facilitar el acceso a la educación superior internacional, a partir de la conexión de estudiantes con universidades y programas de renombre en todo el mundo. A esto se le suma la difusión de noticias educativas, con el objetivo de proporcionar contenidos actualizados y de calidad a quienes acceden a la plataforma.

Siguiendo esta línea, algunos de los temas destacados en el sitio acerca de la inteligencia artificial son las mejoras y el desarrollo del aprendizaje automático, generación del lenguaje natural y aplicación de dicha tecnología en el ámbito de los negocios, siendo la base de muchas estrategias empresariales.

Las ventajas de estudiar IA para potenciar una empresa El saber no ocupa lugar, más aún cuando se trata de contenidos actuales que son necesarios para lograr el cumplimiento de objetivos a nivel personal y empresarial, como un mejor rendimiento y mayor rentabilidad.

En materia de inteligencia artificial, eduMaster+ ofrece la propuesta del cursado de una maestría para aprender conceptos teóricos y prácticos de una manera ágil, sencilla y altamente beneficiosa. Algunas de las áreas que abarca son recursos humanos, seguridad cibernética y operaciones de la cadena de suministro, con la intención de ayudar a prevenir interrupciones no deseadas.

Otros contenidos de interés a los que el público puede acceder son el potencial del aprendizaje profundo no supervisado por adversarios en Inteligencia Artificial, el sistema de detección de emociones que resulta clave en el momento de las interacciones y los sistemas de simulación inteligentes en diversos campos, como el caso de la salud.

Desde eduMaster+ fomentan cuestiones como la excelencia académica, transparencia, diversidad, inclusión, innovación, ética, profesionalismo y accesibilidad, con el claro mensaje de potenciar una educación de calidad a nivel mundial.