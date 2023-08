La importancia de la transferencia tecnológica en la sociedad española y el papel que juega TRL+

España es un país bien posicionado en la creación de patentes tecnológicas, aun así, muchos proyectos no llegan a concretarse por las dificultades que conlleva la transferencia tecnológica.

Por esta razón, la empresa TRL+ trabaja con el objetivo de crear proyectos de Deep Tech que llevan a cabo las universidades, institutos y centros de investigación. De esa manera, TRL+ busca transformar cada iniciativa, desarrollo tecnológico y científico en un modelo de negocio eficaz y sostenible que contribuya con el tejido empresarial del país, siempre partiendo de un trabajo lleno de empatía, lealtad y confianza para resolver la gran problemática en la que están trabajando.

TRL+ trabaja junto con los centros de investigación para promover la transferencia tecnológica en España Para el equipo de TRL+, la transferencia tecnológica es clave para el desarrollo de la sociedad española, motivo por el que es necesario utilizar los recursos existentes para la creación de empresas. Una de las ventajas de la compañía es que no funciona como una consultora externa, sino que participa directamente en la creación de spinoffs.

El resultado es que los investigadores no utilizan su tiempo en realizar tareas administrativas que no es lo que ellos saben hacer bien, dominan y disfrutan haciendo, sino que se concentran en la parte de investigación y desarrollo para lograr la implementación de Deep Tech. Asimismo, el trabajo de TRL+ influye en la creación de empleo, debido a que crean nuevos puestos de trabajo para profesionales de distintas áreas.

¿Qué acciones implementa el equipo de TRL+ en su modelo de trabajo? Para llevar a cabo la creación de spinoff y empresas de triple impacto en España, poniendo en valor las patentes y proyectos de investigación, TRL+ realiza una serie de actividades.

Comienzan analizando la viabilidad y el potencial comercial del proyecto, de tal manera que sea posible formular el plan de negocio y conformar los equipos.

El siguiente paso tiene que ver con la constitución, el desarrollo y la gestión de las spinoffs, una fase en donde es primordial el acceso a fuentes de financiación y la búsqueda de inversores. Al tener al equipo de TRL+ dedicándose a realizar todas estas gestiones, los investigadores y centros de investigación pueden cubrir la incertidumbre de formalizar una estructura empresarial sostenible a medio y largo plazo.

A través del modelo que promueve TRL+, las universidades y centros tecnológicos o de investigación pueden convertir sus proyectos en spinoffs sostenibles y escalables dentro del mercado. Para conocer más acerca del método y los procedimientos que realiza la empresa, las instituciones interesadas pueden ponerse en contacto con su equipo con la garantía de tener una confidencialidad absoluta.