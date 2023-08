Delivery y take away Lamonarracha

Con una original combinación de ingredientes autóctonos, la gastronomía japonesa ha logrado imponerse en todo el mundo gracias a sus recetas únicas, deliciosas y saludables.

En este sentido, así́ como el sushi se ha convertido en una de las puntas de lanza de la cocina nipona, el grupo de restauración Lamonarracha se ha posicionado en la capital como una de las marcas con mayor reputación del sector. Gracias a una oferta de calidad, apta para todos los públicos, que se puede disfrutar tanto en sus restaurantes como en casa, puesto que todos ellos ofrecen servicio de delivery & take away.

La esencia y tradición del Japo fusión en Madrid, de la mano de Lamonarracha Con ubicaciones muy selectas en Chamberí, Barrio de Salamanca y Pozuelo, Lamonarracha es un grupo de restauración organizada especializada en la comida japonesa fusión. Esta marca ha logrado combinar de forma exitosa la comida oriental con las mejores recetas de la gastronomía española. De este modo, quienes visiten sus restaurantes o pidan a domicilio podrán probar desde un delicioso salteado de edamames, un bao de secreto ibérico a la japonesa hasta un magnífico tartar de atún rojo.

Sin embargo, por lo que bien es conocida Lamonarracha es por el sushi, el cual destaca por la calidad de su materia prima y de su elaboración. En este proceso incluyen granos de arroz de calidad superior que conservan todas sus propiedades al estar cocidos con agua kangen, pescado fresco capturado mediante pesca sostenible y verduras provenientes de pequeños productores de la ribera navarra. A su vez, esta marca apuesta por la elaboración artesanal de los productos que utilizan diariamente en sus recetas, siendo la salsa de soja hecha "en casa" uno de los más emblemáticos o el vinagre con el que maridan el propio arroz.

Sushi a domicilio en todo Madrid Según las distintas plataformas de delivery, dentro del sector de comida asiática el sushi de Lamonarracha es uno de los más demandados de la capital. Y esto no es solo por su sabor, calidad o precio sino también por su experiencia a domicilio, ya que, para la marca, la experiencia del cliente es fundamental.

Entre otros aspectos, cuentan con un packaging sostenible que permite viajar y conservar en muy buen estado las propiedades del producto. Además, este año la marca ha firmado un acuerdo con una empresa de reparto que le ha permitido tanto ampliar su radio de entrega, llegando así a muchas más zonas de Madrid, como tener un mayor control en este proceso.

Se puede encontrar Lamonarracha en las principales plataformas de delivery, como Uber Eats, Glovo o Just Eat. Además, es en su página web donde además de poder disfrutar de una experiencia personalizada, cuentan con distintos tipos de ofertas. Usando el código MONODESUSHI se puede acceder a un 10% de descuento para pedidos en comidas y cenas cualquier día de la semana.