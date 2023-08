¿Cómo iniciarse en la navegación y por dónde empezar?, con Pasión Náutica

La navegación en particular la náutica de recreo ha estado asociada desde siempre a un público muy exclusivo y se la ha considerado poco accesible para las mayorías. El paso del tiempo ha ido poniendo a nuestro alcance distintas alternativas y modalidades que hacen que - hoy sea mucho más accesible su disfrute-, de hecho hoy es posible navegar por el equivalente a la cuota de un gimnasio.

Este tipo de actividades tienen cada vez más adeptos a lo largo del mundo, por lo que resulta clave que las personas adquieran los conocimientos teóricos y prácticos básicos para tener la libertad de disfrutar de salidas en familia o con amigos.

Esa es la idea que sostienen en Pasión Náutica, un club de clubes y escuelas donde convergen todos los actores del sector. El principal objetivo está puesto en los nuevos navegantes que han postergado su inicio al mundo de la vela por desconocimiento, a través de diversos programas formativos enfocados en brindar una capacitación sólida y ajustada a los requerimientos para que navegar sea una acción sumamente placentera.

Un programa integral de aprendizaje en navegación La oferta formativa de Pasión Náutica cuenta con herramientas teóricas y prácticas para que cualquier persona pueda gobernar una embarcación con soltura y seguridad.

Para ello, la propuesta contempla la posibilidad de que los clientes elijan los programas de acompañamiento que más se ajusten a sus necesidades, tomando en cuenta que los mismos pueden ser de, 300, 500 y hasta 1000, horas de navegación.

Cabe destacar que el interés está puesto, además de en los temas teóricos, en la parte práctica (principal ausente en la mayoría de formaciones exigidas); debido a esto, contemplan un 20 % de navegación nocturna y maniobras en puertos y cruce del Estrecho de Gibraltar con Patrones y Capitanes experimentados dando soporte continuo.

En cuanto a las travesías, Pasión Náutica ofrece una alternancia entre las salidas de aprendizaje y las travesías coordinadas con diversos clubes de la península, por lo que se puede disfrutar de paisajes y escenarios naturales.

Claves para acceder al plan Soltar Amarras La política de Pasión Náutica se sustenta en 5 valores esenciales que deseamos compartir con quienes tienen el deseo de conocer en profundidad el mundo de la navegación como lo son la libertad, la salud, la familia, el bienestar y la abundancia, a partir de la idea de disfrutar e integrarse con la naturaleza de forma plena.

En particular, el plan Soltar Amarras que ofrece la empresa está orientado a quienes cuentan con poca o nula experiencia en el área y desean vivir "experiencias altamente memorables con el paso del tiempo".

Para acceder al mismo, solo es necesario completar el formulario que aparece en la web, con detalles sobre la situación, experiencia y expectativas sobre la actividad. Posteriormente, desde la empresa se efectúa un proceso de selección en función del grado de compromiso dispuesto a asumir el navegante principiante y, en caso de compatibilidad, una toma de contacto para un conocimiento a nivel personal.

Un plus para el cliente es que, si un amigo se registra en el programa Soltar Amarras, tiene la posibilidad de asistir con un acompañante sin coste adicional en una salida de cuatro horas al mes, al tiempo que puede acceder a las teorías y prácticas homologadas para el curso de PER Patrón de embarcaciones de recreo.

Se puede aprender a navegar con "Pasión Náutica" en poco tiempo y cumplir el sueño de invitar a familia y amigos a disfrutar del mar.