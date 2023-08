Toda la información sobre el narcisismo de la mano de Gemma Albarracín

El índice de prevalencia del Trastorno Narcisista de la Personalidad (TNP) es de al menos el 1 % de la población mundial. De acuerdo a los especialistas, un narcisista puede ser alguien encantador y muy sociable. Sin embargo, presenta conductas manipuladoras y desagradables. Aunque el porcentaje de población con TNP es bajo, es común encontrarse con alguien así o escuchar frases narcisistas al menos una vez en la vida. Para aprender a lidiar con esto, se recomienda acudir a psicólogos como Gemma Albarracín.

¿Qué es el narcisismo? Diagnóstico y causas El trastorno de la personalidad narcisista es una enfermedad mental. Las personas que lo padecen presentan un patrón general de comportamiento que demuestra necesidad de adulación, falta de empatía y sensación de superioridad o grandeza. Aunque estas personas aparentan ser muy seguros de sí mismos, la verdad es que tienen baja autoestima y reaccionan muy mal a las críticas recibidas. En este sentido, es común que se sientan infelices y decepcionadas, ya que dependen de la admiración y tratos especiales que puedan recibir de otros. También pueden ser muy manipuladores, lo que afecta negativamente a su entorno social.

Este trastorno debe ser diagnosticado de acuerdo a criterios clínicos. Con estos, se evalúan los patrones de comportamiento, así como las formas de pensar y relacionarse con su entorno. Es importante destacar que se desconocen las causas de esta enfermedad. Sin embargo, puede asociarse con el entorno en el que fue criada una persona, su genética e incluso, con la neurobiología.

¿Cómo lidiar con un narcisista? Las personas que se relacionan con un narcisista a menudo suelen verse afectadas o poco valoradas. Por ello, es importante detectar cuando alguien presenta patrones de comportamientos narcisistas para actuar a tiempo y evitar caer en juegos de manipulación. Algunas frases narcisistas que suelen decir los pacientes con TNP son: "harás esto por mí si me quieres de verdad", "no puedo evitarlo, soy así", "no me valoras lo suficiente", "esto es tu culpa por no hacerme caso", entre otras similares.

En caso de haber identificado esas frases y otros comportamientos tóxicos, el afectado debe marcar distancia. Al negarse a cumplir con sus demandas, el narcisista se alejará y no seguirá lastimando a su víctima. En este sentido, se pueden usar frases como "ese no es mi problema", "no te debo nada", "no lo haré", "no puedo" o "tienes que parar ahora".

Para aprender más sobre este trastorno, ya sea para obtener un diagnóstico o lidiar con alguien así, la psicóloga Gemma Albarracín ofrece sus servicios y consultas profesionales.

Con más de 12 años de experiencia, Albarracín se ocupa de ofrecer talleres para la autoestima y la inteligencia emocional, consultas psicológicas y diversos vídeos con contenido de valor para el crecimiento personal.