Jeton y el West Ham United alcanzan un acuerdo de patrocinio multianual

Jeton Wallet se complace en anunciar una extensión de varios años a su asociación con West Ham United Jeton Wallet se complace en anunciar una extensión de varios años a su asociación con West Ham United, que hará que la marca continúe como su socio oficial de billetera electrónica. Jeton ha estado trabajando en estrecha colaboración con el West Ham desde 2020 para promover sus servicios de billetera electrónica, en los que comerciantes y consumidores de más de 100 países por todo el mundo confían. El e-Wallet permite a los usuarios contar con múltiples monedas, lo que permite realizar transacciones rápidas y cómodas de forma segura.

Reconocida como una de las empresas pioneras en la industria, la calidad de Jeton fue reconocida recientemente con el prestigioso premio 'Proveedor de servicios de pago en línea del año' en los Sigma Eurasia. En la ceremonia de entrega de premios, celebrada en marzo de 2023, se reconocieron a las empresas líderes del sector de tecnología y juegos.

A lo largo de esta asociación, la marca de Jeton seguirá mostrándose en una posición destacada del sistema de publicidad LED en las bandas del estadio del West Ham United, algo que se une a varios derechos digitales y de jornada. Esta colaboración ejemplifica el compromiso de Jeton y el West Ham United de continuar esforzándose en ofrecer experiencias y servicios de primer nivel a su audiencia global.

Nathan Thompson, director comercial de West Ham United, comentó al respecto: "nos complace haber acordado una extensión de varios años con Jeton. Desde que forjamos una relación con ellos en 2020, la asociación ha madurado de manera considerable; ahora, esperamos seguir trabajando juntos para seguir fomentando que el cambio y su compromiso con la innovación en todo el panorama digital gane ritmo".

"La necesidad de soluciones de pago digital altamente seguras y fiables nunca ha tenido más importancia para los consumidores y las empresas. Con Jeton a la vanguardia de la industria, nos enorgullece apoyar su misión de continuar ofreciendo la mejor billetera electrónica de su clase", explicó Thompson.

El director de Jeton, el Sr. Saaly Temirkanov, comentó: "nos complace haber ampliado nuestra asociación con el West Ham United. La demanda de nuestros productos a nivel internacional está aumentando de manera rápida, y esta asociación ha respaldado nuestro crecimiento".

"Ha habido un gran interés por nuestra galardonada aplicación debido a su seguridad y facilidad de uso, y a través de nuestra asociación con el West Ham United tenemos la oportunidad de contar nuestra historia. No podemos esperar a trabajar juntos durante otra emocionante temporada".

Para obtener más información sobre Jeton, se puede visitar jeton.com

LA ORANGE GE LLC Jeton es un nombre comercial de LA Orange GE LLC. LA Orange GE LLC cuenta con su licencia No. 0110/481 por la Zona Industrial Libre de Hualing Kutaisi en Georgia; LA Orange GE LLC Número de empresa: # 406318916.

Jeton es un nombre comercial de LA Orange Limited. LA Orange Limited está autorizada por la Autoridad de Conducta Financiera bajo las Regulaciones de Dinero Electrónico 2011 para distribuir o canjear dinero electrónico (e-money) y proporcionar ciertos servicios de pago en nombre de una institución de dinero electrónico, con número de registro FCA 902088. LA Orange Limited está registrada en Inglaterra y Gales, número de empresa 11535714, con domicilio social en The Shard Floor 24/25, 32 London Bridge Street, Londres, SE1 9SG, Reino Unido. LA Orange Limited está registrada en la Oficina del Comisionado de Información del Reino Unido con el número de registro ICO ZA798368.