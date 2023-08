IHS Tecnológicos, importador de cocinas industriales de la firma Bonnet

IHS Tecnológicos es una empresa especializada en la distribución de maquinaria de cocina del prestigioso fabricante de alta gama Bonnet.

Tanto IHS como Bonnet destacan por la innovación tecnológica y por la eficiencia en la optimización de los costes.

IHS Tecnológicos decidió consolidarse como distribuidora oficial de equipamiento de cocinas profesionales y repuestos Bonnet, por ser una gran firma con más de 100 años de trayectoria en el sector de la maquinaria de cocina industrial que, gracias a su excelente calidad, robustez y tecnología, logró trascender las fronteras de Francia y ser reconocida a nivel mundial.

Cocinas Maestro Bonnet también en las casas más exclusivas IHS Tecnológicos no solo comercializa para cocinas profesionales, sino que también adapta su maquinaria en las casas más exclusivas. Uno de sus equipos más valorados también por el sector doméstico de alto standing son las bellísimas cocinas Maestro para el hogar. IHS Tecnológicos cuenta que muchos de estos clientes no son profesionales de los fogones, se trata de amantes de la cocina, de diferentes profesiones de alto nivel, que disfrutan cocinando y que desean tener en su casa la cocina más bella donde compartir su afición con sus seres queridos. Por eso, han adaptado muchas cocinas industriales Maestro en los hogares más exclusivos, donde cocinar es una pasión. Las cocinas Maestro enamoran a primera vista a los amantes de la cocina por su belleza y diseño, y por eso Bonnet ha querido llevar a estos hogares todo el potencial de las cocinas industriales. Las cocinas Maestro son auténticas obras de arte, fabricadas a medida para cada cliente, donde incluyen los elementos de cocción que mejor se adaptan a las necesidades o gustos de cada casa. Pero Maestro no es solo belleza y diseño, es también una de las mayores robustez, fiabilidad, tecnología, operatividad, eficiencia y sostenibilidad del mercado, porque así es como fabrica Bonnet cada una de sus creaciones.

Proyectos de cocina de alta calidad Una de las principales políticas que tiene IHS Tecnológicos es garantizar la excelencia en todos los niveles, con el objetivo de seguir gozando de la fidelidad y confianza de los clientes que buscan maquinaria de cocina eficiente y sostenible.

Con una larga trayectoria en el mercado, la empresa busca crear constantemente el proyecto de cocina perfecto para los chefs y todos los profesionales de la cocina, que buscan la máxima operatividad en el momento de elaborar sus producciones culinarias.

En esta línea, y con el objetivo de adaptarse a todas las necesidades de sus clientes, una de las soluciones con mayor demanda es la cocina industrial compacta Bonnet, un concepto único para dar solución tanto a las pequeñas cocinas profesionales como a casas exclusivas que desean una cocina diferente.

Algunas de las grandes ventajas que ofrece son mayor operatividad, comodidad y eficiencia durante el servicio, a partir de la tecnología más avanzada y máxima conectividad. Además, se unen el ahorro de espacio y energía, logrando así una mayor productividad, rentabilidad, versatilidad y ergonomía.

Cocinas eficientes y fiables El mensaje que los profesionales de IHS Tecnológicos transmiten es su clara orientación hacia un diseño de cocina profesional que se adapte a las necesidades y procesos específicos de cada cliente, y que además cumpla con lo establecido en cuanto a seguridad alimentaria y PRL. El objetivo, sin duda, es seguir ofreciendo la total satisfacción a sus clientes para que tengan la certeza de que han adquirido una excelente maquinaria de cocina a unos de los mejores profesionales.

Toda la maquinaria del prestigioso fabricante de cocinas Bonnet está creada a partir de los más estrictos estándares de calidad y operatividad, por lo que ha contado con la estrecha colaboración de muchos de los mejores chefs del mundo.

La prioridad de Bonnet, que IHS Tecnológicos comparte en su totalidad, es enfocar sus esfuerzos en I+D+i (inversión, desarrollo e innovación), con el fin de dotar a todos y cada uno de sus equipos de cocina de la más avanzada tecnología e inteligencia, de unos diseños altamente operativos y ergonómicos, además de la robustez y fiabilidad de la que goza toda su maquinaria de cocina.

Como se ha comentado anteriormente, prueba de todos estos avances es la cocina compacta, que ofrece la posibilidad de dar servicio hasta para 150 comensales en apenas 2,4 m², donde se incluyen los elementos de cocción que requiere cada cliente. Como, por ejemplo, un equipo multifunción Precipan, capaz de cocinar hasta de 9 modos diferentes, el dispositivo Autoflam®, galardonado con el premio Hot Concepts 2023 a La Máquina del Año, que enciende y apaga los fuegos abiertos cuando detecta el recipiente; un armario frío, un horno Precijet; un cocedero de vapor de alta velocidad, capaz de cocinar un brócoli en 40 segundos, etc.

En IHS Tecnológicos estudian las necesidades de cada cliente, en coordinación con los cocineros, con el fin de intentar ofrecer las mejores opciones para el día a día de cada cocina.

Los clientes de IHS Tecnológicos saben que están en manos de grandes expertos, desde hace más de 40 años, gozando de clientes satisfechos y fidelizados.

Con un claro enfoque en el confort y la alta calidad, IHS Tecnológicos es una empresa de referencia en el mercado para la comercialización de maquinaria de cocina industrial Bonnet en España.