El Grupo LEGO lanza Green Noise Playlist para desvelar un nuevo set increíble inspirado en los insectos

La compañía presenta la colección LEGO® Ideas The Insect Collection, creada originalmente por el fan de la marca español de LEGO, José María Pérez Suero. Para celebrar el lanzamiento, el Grupo LEGO presenta Green Noise, una nueva lista de reproducción ASMR inspirada en la naturaleza con clics y sonidos únicos de cada insecto El Grupo LEGO presenta la colección LEGO® Ideas La Colección de Insectos, creada originalmente por el fan de LEGO José María Pérez Suero (@hackiroku24). Y para celebrar el lanzamiento, el Grupo LEGO ha creado Green Noise, una nueva lista de reproducción ASMR inspirada en la naturaleza con clics y sonidos LEGO reimaginados como los sonidos únicos de cada insecto utilizando técnicas Foley para la posproducción.

Creada en colaboración con la artista galardonada y nominada al Emmy, Sanaa Kelley, experta en la creación de efectos de sonido a partir de objetos cotidianos, Sanaa ha recreado los sonidos únicos de cada insecto en la naturaleza a partir de los aleteos chasquidos de los ladrillos LEGO y los embalajes del nuevo set, junto con diversas técnicas de Foley. La lista de reproducción se inspira en los tres extraordinarios insectos del nuevo set: la mariposa morfo azul, el escarabajo Hércules y la mantis china.

La nueva colección LEGO Ideas The Insect Collection, el producto número 50 de la plataforma creada por los fans, incluye cada insecto en un expositor independiente basado en aspectos de su hábitat natural. La mariposa Morpho azul está posada en una rama de la selva amazónica sudamericana. A continuación, pasa a Centroamérica y construye el escarabajo más largo del mundo, el escarabajo Hércules macho, sentado sobre un tronco en descomposición. Por último, posada en una delgada rama de un bosque asiático, una mantis china reza sobre una pequeña mariquita de siete manchas escondida entre flores de ladrillo.

Un fan repleto de ideas y creatividad

José María tiene 31 años y es de Sevilla. Estudió Física y Bellas Artes, pero un día decidió dejarlo todo y dedicarse al 100% al mundo LEGO y a las redes sociales, donde expone sus creaciones. Y, es que, desde que descubrió el universo LEGO con ocho años no ha dejado de idear y pensar en ladrillos y posibles construcciones. Así nació su pasión por la marca LEGO, pasión que también siente por la naturaleza.

Los fans pueden llevarse su set LEGO firmado por el artista

Y para celebrar este lanzamiento, José María estará firmando los sets de la nueva línea y conociendo a sus fans en la LEGO Store Barcelona (Passeig de Gràcia 9), el sábado 9 de septiembre. El creador estará allí entre las 10:00 y las 12:00 horas. Además, también estará en la LEGO Store de Madrid (CC Parquesur) el 10 de septiembre de 11:00 a 13:00h y en la LEGO Store de Sevilla (CC Lagoh) el 16 de septiembre e 11:00 a 13:00.

Música y sonidos para acompañar en la construcción

La lista de reproducción LEGO Green Noise puede escucharse en streaming a través de LEGO.com/insects. LEGO® Ideas The Insects Collection estará disponible en todo el mundo a través de tiendas LEGO y en LEGO.com/insects a partir del 4 de septiembre de 2023 para los VIP de LEGO y el 7 de septiembre para todos a un precio de venta recomendado de 79,99 €.