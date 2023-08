El 43,5% de los españoles no protege las cámaras de ninguno de sus dispositivos, según Kaspersky

El verano es una temporada llena de aventuras, momentos inolvidables y, sobre todo, capturas fotográficas y videográficas que se desean conservar para siempre. Ya sea en las vacaciones en la playa, viajes exóticos o simplemente en reuniones con amigos y familiares, las cámaras de dispositivos móviles se convierten en compañeros inseparables Sin embargo, el 43,5% de los españoles no protege las cámaras de ninguno de sus dispositivos, según el informe ‘Influencia de la tecnología en la vida de los españoles’, elaborado por Kaspersky entre más de 2.000 españoles, algo que puede poner en riesgo su privacidad.

Si un ciberdelincuente obtiene acceso remoto a un dispositivo, podría activar la cámara sin que el usuario tenga conocimiento. Esto podría permitirles espiar actividades privadas u obtener imágenes o videos comprometedores y luego utilizar el chantaje exigiendo un rescate para no hacer públicas esas grabaciones. Esta forma de extorsión es conocida como "sextorsión".

Por otro lado, si un atacante tiene acceso a la cámara, también podría utilizarla para capturar imágenes y luego utilizarlas para crear perfiles falsos, llevar a cabo fraudes o incluso suplantar la identidad de un usuario.

Por este motivo, los expertos de la compañía de ciberseguridad recopilan una serie de consejos esenciales para mantener protegidas las cámaras y garantizar la seguridad de los datos personales:

Usar protectores. Cuando se habla de proteger las cámaras de los dispositivos, no solo se trata de evitar daños físicos, sino también de garantizar la privacidad de las imágenes y vídeos. Es importante invertir en protectores o fundas para las cámaras, especialmente las de smartphones y tablets, ya que son los dispositivos que se urilizan con mayor frecuencia. Además, es fundamental asegurarse de cubrir tanto la cámara trasera como la frontal para evitar el acceso no autorizado. Controlar el acceso de las aplicaciones. Al descargar aplicaciones, a menudo se solicitan permisos para acceder a las cámaras. Por ello, es fundamental leer cuidadosamente los permisos solicitados y considerar si es necesario otorgar ese acceso. Si un usuario tiene dudas sobre alguna aplicación en particular, puede revisar la configuración de permisos en la sección correspondiente de su dispositivo. Esto permitirá controlar qué aplicaciones tienen acceso a la cámara y, por lo tanto, evitar que se utilice sin conocimiento. Mantener el sistema operativo y aplicaciones actualizadas. Este es un aspecto esencial, ya que las actualizaciones suelen incluir parches de seguridad y correcciones de vulnerabilidades conocidas. Se pueden configurar las actualizaciones de forma automática o revisar regularmente si hay actualizaciones disponibles para los dispositivos y aplicaciones. Utilizar aplicaciones de confianza. Al descargar aplicaciones de captura de fotos y vídeos, hay que asegurarse de hacerlo desde fuentes fiables, como tiendas oficiales de aplicaciones (como Google Play Store o App Store de Apple). Las aplicaciones de fuentes desconocidas pueden representar un riesgo para la privacidad y seguridad. Aunque, también es recomendable leer las reseñas de otras personas y verificar la reputación de la aplicación antes de instalarla. Usar contraseñas. El empleo de claves en los dispositivos puede prevenir el acceso no autorizado en caso de pérdida o robo del aparato. Los expertos de Kaspersky recomiendan que tengan un mínimo de 10-12 caracteres y que incluya números, alguna mayúscula y símbolos. Además, aconsejan evitar secuencias como ‘1234’, ya que se pueden hackear en apenas unos segundos. Los gestores de contraseñas son muy útiles para crear combinaciones fuertes y únicas. Entre las contraseñas más utilizadas, y cuyo uso por tanto se desaconseja, destacan ‘qwerty’, ‘123456’ o ‘1111’. Disponer de una solución de ciberseguridad. Los antivirus pueden detectar y prevenir posibles amenazas, incluidas las que podrían afectar la seguridad de las cámaras y datos personales. Aun así, también es importante realizar análisis regulares. "El verano es una época en la que las cámaras de los dispositivos se convierten en herramientas indispensables para capturar momentos especiales. Sin embargo, es crucial mantenerlas protegidas y garantizar la privacidad, ya que muchos ciberdelincuentes pueden acceder a ellas a través de diversas técnicas. Por ello, es importante seguir alguno de estos consejos y precauciones para disfrutar de unas vacaciones sin preocupaciones", concluye Marc Rivero, Senior Security Researcher de Kaspersky.

Puedes encontrar más información sobre las ciberamenazas en verano y cómo protegerse de ellas en el blog de Kaspersky.