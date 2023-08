Transformando la experiencia financiera: cómo la tecnología mejora los filtros y condiciones de financiación ante el "desplome" hipotecario

La tecnología inteligente es clave para establecer filtros más adecuados de préstamos y condiciones de financiación. Es un instrumento también capaz de detectar el fraude e identificar las actividades fraudulentas. GDS Modellica ha desarrollado soluciones y tecnologías inteligentes para entidades financieras para innovar, prevenir riesgos y mantenerse competitivo La tecnología ha transformado por completo el ecosistema financiero, el comportamiento de los clientes es más digital, al tiempo que las entidades se han visto obligadas a dar una respuesta adecuada e instantánea, ofreciendo sus servicios de manera ágil e inclusiva. Además de procesar y manejar ingentes cantidades de datos, ha mejorado y abaratado los procesos y tareas, obteniendo una mayor precisión y fiabilidad para tomar decisiones. Si bien es cierto que requiere de inversión para su customización e implantación, queda lejos de suponer un gasto, por los grandes beneficios que devuelve. Ya lo decía Franklin "la inversión en conocimiento produce siempre los mejores beneficios".

La encuesta de Préstamos Bancarios realizada por el Banco de España publicada el 25 de julio de este 2023, revela un endurecimiento de las condiciones de las hipotecas en medio de un desplome histórico de la demanda de financiación por parte de las empresas. La mayor rigidez en la concesión de hipotecas ha conllevado una fuerte caída en la demanda de préstamos por vivienda en toda la zona euro, el 47%. España presenta las peores cifras en este apartado, con un desplome del 60% en las solicitudes hipotecarias. No sólo se contrae la oferta de préstamos, sino que también lo hace la demanda.

En España, el número de hipotecas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad, según la encuesta publicada por el INE en julio de 2023, el número de hipotecas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad es de 33.398, un 24,0% menos en tasa anual El importe medio de dichas hipotecas ha disminuido un 4,6% y se sitúa en 141.798 euros El tipo de interés medio en las nuevas hipotecas sobre viviendas sube más de un punto respecto al año anterior, hasta el 3,15% La caída de crédito hipotecario está superando las perspectivas de las propias entidades, salvo en el caso de los préstamos para consumo y otros fines, donde coinciden con las expectativas negativas vislumbradas hace tres meses. Las causas difieren según se trate de clientes particulares o empresas. La tendencia no es únicamente española. El BCE advirtió que la caída de la demanda de crédito de las empresas "es la más fuerte desde la crisis financiera mundial" y el endurecimiento del crédito superó las expectativas.

En cuanto a los beneficios de integrar la tecnología inteligente al proceso de evaluación de riesgo y concesión hipotecaria, Antonio García Rouco, director general de GDS Modellica, enumera algunos: "La tecnología representa una ventaja competitiva y mayor capacidad de respuesta en la evaluación y concesión de una hipoteca". Esta, continua Rouco, posibilita identificar a través de los datos los riesgos emergentes; evaluarlos de una forma más precisa, y facilitar la toma de mejores decisiones. Asimismo, permite efectuar monitoreos en tiempo real posibles amenazas que afecten la operación y la continuidad del negocio".

En el actual mercado financiero, tan complejo como dinámico, las entidades, bancos y aseguradoras se sirven de la digitalización para evitar fraudes, reducir riesgos y establecer condiciones de financiación más eficientes para ambas partes. En este sentido, GDS Modellica ha creado un potente motor de automatización y una plataforma de análisis capaz de ayudar (o de digitalizar completamente) en la toma de decisiones sobre créditos, algo que también aplica de forma similar a la toma de decisiones sobre transacciones bancarias a través de Bank Transactions Analytics (BT Analytics). El comportamiento granular de pagos de los clientes/usuarios, de los gastos, su presencia en los medios sociales o inclusión la actividad de navegación online… aporta datos e información. Un conocimiento de enorme valor que es tenido en cuenta en la toma de decisiones de las entidades a la hora no sólo de evaluar y conceder el crédito, sino de gestionar con eficacia los posibles riesgos o fraudes.

En definitiva, señala Rouco, "la tecnología, ayuda a predecir y prevenir posibles situaciones arriesgadas que puedan ocurrir en un futuro; además, la probabilidad de errores en el proceso de gestión se reduce. Asimismo, la gestión de riesgo se agiliza, los cálculos son más rápidos y efectivos y las predicciones más fiables y seguras. También aumenta y mejora la toma de decisiones empresariales. A su vez, existe una mayor capacidad de tener una visión más completa y holística de los riesgos a los que se enfrenta la organización y, por último, libera de carga de trabajo trivial a los profesionales de riesgos, para que empleen sus esfuerzos en optimizar las lógicas que guían los procesos".

GDS Modellica es una empresa que provee de tecnología - analítica y de gestión de decisiones, así como consultoría especializada en los procesos de riesgo de crédito. La compañía ayuda las organizaciones a potenciar el proceso de toma de decisiones interconectadas en cada etapa del ciclo de vida del cliente generando relaciones rentables con los clientes gracias a su conocimiento, tecnología y mejores prácticas de la industria. GDS Modellica lleva más de 16 años colaborando con éxito para cientos de instituciones financieras, minoristas, aseguradoras y diversos sectores en más de 36 países. https://www.gdsmodellica.com.