Climatización Francisco Rodríguez S.L. la emblemática empresa malagueña de climatización, reafirma su compromiso con la excelencia y las marcas líderes

Climafrv (Climatización Francisco Rodríguez S.L.), una de las empresas de climatización más renombradas de Málaga, con una historia de más de 48 años, anuncia su continuo compromiso con la calidad y la excelencia en sus servicios. Como heredera del legado de Francisco Rodríguez Vázquez, la empresa ha mantenido un liderazgo en el sector desde 1975, adoptando las tecnologías más avanzadas y trabajando con las mejores marcas del mercado como Daikin, Airzone, Mitsubishi, Toshiba, Midea, entre otras La filosofía de Climafrv va más allá de la mera instalación. Se centra en la construcción de relaciones a largo plazo con los clientes, garantizando la satisfacción y el bienestar a través de una instalación de alta calidad y mantenimiento integral. La empresa ofrece contratos de mantenimiento, así como respuestas rápidas a averías imprevistas, asegurando que las instalaciones permanezcan en las mejores condiciones.

Francisco Jesús Rodríguez Cano, Gerente de Climafrv, comenta: "nuestro objetivo no es realizar instalaciones, es hacer clientes". Esta afirmación, heredada de su difunto padre y líder de la empresa, resume el espíritu y la dedicación de Climafrv hacia sus clientes y la comunidad.

El compromiso de Climafrv con la calidad no se limita a las marcas con las que trabaja. Todos los técnicos de la empresa son expertos en la instalación de aire acondicionado en málaga y el montaje de todo tipo sistemas de climatización, frío industrial, ventilación industrial y energía solar. No se subcontrata el trabajo a terceros, lo que refleja un compromiso genuino con la calidad y la confiabilidad.

A pesar de los desafíos actuales, Climafrv continúa su misión con un alto nivel de calidad en tecnología y servicios. La empresa agradece a sus proveedores y trabajadores por su continuo apoyo y esfuerzo diario, manteniendo una vocación de empresa familiar y una visión hacia el bienestar de todos.

Climatización Francisco Rodríguez S.L

Climafrv (Climatización Francisco Rodríguez S.L.) es una empresa con sede en Málaga, especializada en climatización, frío industrial, ventilación industrial y energía solar. Con una trayectoria de más de cuatro décadas, Climafrv se ha establecido como un líder en su campo, comprometido con la calidad, la innovación y la satisfacción del cliente.

Domicilio: C/ Obispo Salvador de los Reyes 5 y 7 Oficina SI 5 29013 Málaga.