Y Cristo, ¿dónde está?

Vi a través de la TV en directo la oración de los jóvenes con el Papa Francisco, en la Jornada Mundial de la Juventud, en Lisboa. El Papa se muestra muy locuaz y contento; invita a los jóvenes a la alegría, a la ilusión, a levantar al caído, etc., pero puede ser que no lo escuchase bien, a Cristo no lo nombró, estaba todo eufórico, se le veía contento, él era el protagonista, pero llegó el Santísimo Sacramento para ser expuesto para su adoración, y aquella euforia del Papa Francisco desapareció, en una imagen que pusieron se le vio, eso me pareció, con rostro de disgusto, ya no era el protagonista.

Se perdió una oportunidad única, de dirigirse a tantos miles de jóvenes reunidos, inflamando en sus corazones el fuego del Amor de Dios, de la entrega total a Cristo para ser sus testigos y llevar el Evangelio y la fe a este mundo descreído, paganizado, de entregar sus vidas para la salvación de las almas, para que la Pasión y Muerte de Cristo, el único Salvador del Hombre fuese inútil. Es tristísimo para un católico y le hace sufrir, el que a Cristo, dentro de su propia Iglesia, ni se le nombre. Que la Divina Eucaristía ande de mano en mano o caída por el suelo.