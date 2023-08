La gestión de la TI en la sombra, por Towers IT

Con la inserción de las tecnologías Cloud para el desarrollo de actividades productivas y la creciente virtualización del trabajo, los empleados han podido modificar sus hábitos laborales, siendo partícipes de la consolidación de las herramientas informáticas de las empresas. Aun así, es necesario que las organizaciones controlen la cantidad de programas y licencias que maneja su personal, en especial si este lleva a cabo sus actividades fuera de la empresa.

En ocasiones, los trabajadores descargan a sus equipos versiones de escritorio y de software libre que se vuelven incompatibles con la infraestructura informática de la empresa, generando sistemas para hacer sombra que vuelven inviable la gestión sobre la información corporativa.

En esta ocasión, la empresa de soluciones de software para empresas Towers IT, explica los problemas que trae consigo la falta de control en los sistemas para hacer sombra y cómo se puede mitigar esta situación en compañías de todos los tamaños.

¿Cuáles son los problemas del TI en la sombra? Una de las razones por las cuales las herramientas de software se salen del control de las empresas, es la falta de supervisión de los sistemas TI corporativos. Dado que los trabajadores cuentan, en la mayoría de los casos, con redes de conexión propias y ordenadores personales, es altamente probable que tomen la iniciativa en la búsqueda y descarga de herramientas de software que optimicen sus actividades y mejoren su productividad. Si bien la intención es admirable, estos programas pueden ser incompatibles con los desarrollos que hacen parte del ecosistema digital de la empresa, generando la quiebra en la cadena de trabajo e interrupciones en la producción que afectan el resultado final.

Además, el uso de herramientas no autorizadas por los departamentos de TI pueden generar graves problemas de seguridad, ya que la información confidencial de la organización comienza a circular en plataformas que no están diseñadas para salvaguardar datos delicados. Sumado a esto, la falta de comunicación entre los empleados y los encargados del TI corporativo también genera fugas que pueden afectar la integridad y la privacidad de la información de las empresas.

Experiencia de los empleados y la gestión digital Para disminuir riesgos y evitar fugas de información, es importante implementar herramientas de gestión que amplifiquen la experiencia digital de los empleados, para que, de esta manera, no necesiten recurrir a complementos extras para el desarrollo de su labor. Algunas soluciones como la Digital Experience Cloud de Lakeside con tecnología de SysTrack ofrecen a las organizaciones la visibilidad necesaria para contrarrestar los riesgos de seguridad TI y disminuir la cantidad de sistemas para hacer sombra. Esta herramienta permite a los usuarios consignar experiencia a través de soluciones de telemetría del endpoint y encuestas que le indican al departamento de TI, las maneras en que los trabajadores usan la tecnología desde su lugar de trabajo, sea el que sea.

Esta compañía cuenta un plan especializado en la asesoría e implementación de gestión de TI para evitar sistemas para hacer sombra, con el cual se espera que las empresas mejoren el control sobre su operación informática.