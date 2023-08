Sobre el ser y las especies

Soy un pájaro. Lo que ocurre es que no sé a qué especie pertenezco... ¡hay tantos! Y eso me ha creado y me crea muchos problemas de convivencia. Desde pequeño me juntaba con los que mis padres me decían que eran mis iguales. Y yo hacía verdaderos esfuerzos por hacer lo que ellos, pero no me salía. Me juntaba con hipopótamos, con tigres, con elefantes, con leopardos y otros. pero siempre salía perdiendo.





Una de las cosas por las que sospechaba que no era igual que ellos, era por el tamaño de mis deposiciones y eso que me esforzaba, pero nada, en comparación las mías eran mucho más pequeñas. La cosa fue que un día me encontré con otro pájaro que me dijo lo que yo era realmente. Y desde aquella fecha hasta hoy he mejorado mucho en mi forma de batir mis alas. Ahora voy más que nunca a la montaña y cuando estoy en un pico, me dejo llevar por el aire de las corrientes térmicas. ¡Ay, cómo disfruto ¡Ah! Y ya no me esfuerzo en mis evacuaciones…





Si me dieran a elegir, no escogería ser un águila real, ni un halcón, ni un ave del paraíso porque me parecen pajarracos demasiado pretenciosos. Sino que escogería ser un pequeño ruiseñor: uno de esos que tienen el pecho verde y las plumas de las alas amaromadas, ¿saben? Uno de esos pajaritos que se confunden con la maleza. Uno de esos minúsculos seres que cuando aben la boca, por su pico salen las notas de una poesía escrita en la partitura de la naturaleza... Sí, soy un pájaro, pero, la cosa es saber a qué especie de aves perteneces. Algún día espero encontrar mi bandada para no sentirme tan solo...