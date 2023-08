El ibón de Respomuso y la cabezota

El Mezquín es un río que une a Belmonte de San José y la codoñera (Teruel), A lo largo de los siglos, el Mezquín ha horadando el rocoso barranco. En algunos sitios se puede disfrutas de unas paredes verticales y en otros, laderas en forma de uve muy cerrada. Hace poco estuve allí con un amigo.

Salimos de Belmonte y en la Codoñera, tomamos una cerveza y comimos en el bar junto a la Iglesia. A la vuelta, hubo un momento que nos distanciamos unos 200 m. y no sé cómo lo hizo, mi compañero se perdió. Me dijo que salió del barranco escalando, volvió a la Codoñera y allí cogió un tax para volver a Belmonte. Yo quise pasar página, pero la semana pasada hicimos el pico Musales (Huesca). El plan era: dejar el coche en la presa de Las Arras, subir al pico, bajar al ibón Respomuso y descender por el barranco del río Aguas Limpias hasta el embalse de Las Arras.

Antes de llegar al embalse de Respomuso, quise asomarme a una cornisa para ver donde teníamos que coger el sendero hacia la pasarela de la presa. Le dije a mi compañero que esperase en el sendero. Después que me cercioré de por dónde pasaba el camino hacia la presa, volví hacia donde dejé a mi compañero, pero había desaparecido. Me puse a llamarlo, pero no contestaba y me lo encontré cerca de la pasarela. Le pregunté por qué no me había esperado y me dijo que él no tenía por qué esperarme. No hubo manera de convencerlo de que no nos podemos separar. Y mucho menos, después de lo que pasó en Belmonte de San José. Escribo esto con la esperanza de que lo vea, se enfade mucho conmigo y otros montañeros saquen conclusiones de lo que no es aconsejable hacer...