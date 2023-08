Google contra OpenAI, inminente batalla final por el trono de la inteligencia artificial

Google presentará en otoño Gemini, su gran proyecto de Inteligencia artificial diseñado para destronar a ChatGPT, que se encuentra en problemas ante la falta de financiación y la pérdida masiva de usuarios. ¿Quién vencerá?



Como si se tratara de las Cruzadas en la Edad Media o del intento de conquista de Inglaterra por parte de la Armada Invencible, la gran batalla final por el trono de la inteligencia artificial (IA) será en otoño, cuando Google AI presentará Gemini, su gran proyecto para acabar con el reinado de OpenAI y su ChatGP-4.

Google tiene que dar un golpe en la mesa si quiere ser el actor de referencia en la IA y ha puesto toda la carne en el asador, concentrando el trabajo y la inversión de buena parte de su estructura en Gemini, que se presenta este otoño e incluirá, más allá de la habilidad generativa de texto, una serie de funciones diseñadas para dominar este mercado: resolver problemas y planificar; crear imágenes a partir de descripciones; analizar y producir gráficos e incluso controlar software y Apps usando lenguaje convencional.

Las nuevas funciones se irán implementando en los actuales servicios de la compañía, como el bot conversacional Bard y en Google Cloud, donde se dará capacidad IA a los desarrolladores dándoles acceso a los nuevos modelos de lenguaje. El CEO de Deepmind, la filial de IA de Google, Demis Hassabis, aseguró recientemente que Gemini será "más capaz y potente" que ChatGPT Gemini lleva desde el pasado mayo en fase de pruebas internas, entrenándose para saltar a la pista y ahora ya con el dorsal puesto para iniciar la carrera. Y lo hará en un momento delicado para OpenAI.

Pese al aparente éxito de crítica y público de su flamante ChatGPT-4, que incorpora las funcionalidades de DALL-E para la creación de imágenes a partir de descripciones, lo cierto es que OpenAI se desangra por partida doble: pérdida masiva de usuarios y escasez de financiación.

Aunque su número de usuarios explotó literalmente en los últimos meses, alcanzando la brutal cifra de 1.500 millones de usuarios, están saltando las alarmas ante la pérdida de usuarios sufrida en las últimas semanas, con especial preocupación por los datos de junio, mes en el que la plataforma perdió nada menos que el 12% de sus cuentas, según datos de Analytics India. Los motivos son muy diversos: la cancelación del servicio por parte de usuarios que entraron a probar y se han cansado de la versión gratuita y limitada - sólo ofrece respuestas con datos cargados y actualizados hasta 2019- ; el fin de curso, como todos los junios, y su correspondiente desactivación de cuentas estudiantiles; y el impacto de cancelaciones provocado por la implantación de su versión de pago ante la llegada al mercado de plataformas gratuitas con servicios premium. Aparte, sumemos y la propia competencia de Google Bard y de Bing chat. Las cifras son demoledoras: desde mayo, se han perdido 400 millones de usuarios.

A la sangría de usuarios, sumemos la financiera. Los 10.000 millones de dólares que aportó Microsoft se han agotado, y no llegan suficientes nuevo ingresos por la versión de pago. Solo los costes de mantenimiento de ChatGPT se elevan a cerca de 250 millones de dólares al año, y eso sin contar con el capítulo de inversiones, como la realizada en tarjetas gráficas de Nvidia para alimentar el motor de la nueva versión y de los servicios de pago de la plataforma. Por el momento, no aparecen nuevos inversores. Algunos apuntan a una inminente quiebra técnica, ya que los inversores temen que Gemini acabe por destronar a OpenAI y no se deciden a invertir en la hasta ahora reina de la Inteligencia Artificial.