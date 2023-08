Una LLC puede ser una solución para negocios digitales, según Bancohomebanking

Para muchos freelance digitales las LLC se han convertido en una solución rápida para empezar a hacer negocios por Internet Es uno de los términos de moda en Internet, las LLC. ¿Pero qué son verdaderamente estas sociedades que prometen ahorrar impuestos y poder tener una empresa digital legal y activa en solo unos días?

¿Qué es verdaderamente una LLC?

Según bancohomebanking una LLC, que proviene del término en inglés "Limited Liability Company", es una estructura empresarial que combina características de una corporación con las de una sociedad o empresa unipersonal. Es uno de los tipos de estructuras empresariales más populares en Estados Unidos debido a sus ventajas en términos de flexibilidad y protección. Aquí están algunas de sus características principales:

Responsabilidad limitada. Como su nombre indica, los miembros (propietarios) de una LLC tienen una responsabilidad limitada con respecto a las deudas y responsabilidades de la empresa. En la mayoría de los casos, los miembros personales no son responsables de las deudas de la LLC. Esto es similar a la protección que ofrecen las corporaciones.

Flexibilidad tributaria. A diferencia de una corporación, una LLC no está sujeta a doble imposición a menos que opte por ser tratada como una corporación. De forma predeterminada, una LLC es tratada como una entidad de paso, lo que significa que los ingresos de la empresa se "pasan" a los miembros y se informan en sus declaraciones de impuestos personales.

Menos formalidades. A diferencia de las corporaciones, según expone el portal exporte en LLC, Ezfrontiers, las LLC no están obligadas a realizar reuniones anuales, mantener actas de reuniones ni cumplir con otras formalidades corporativas.

Flexibilidad en la gestión y distribución de beneficios. Las LLC ofrecen una gran flexibilidad en cuanto a cómo se gestionan y cómo se distribuyen los beneficios entre los miembros. No hay requisitos preestablecidos sobre cómo debe estructurarse la gestión, y los beneficios no necesitan ser distribuidos en proporción a la propiedad.

Duración limitada. En algunos estados, las LLC tienen una duración limitada. Esto significa que si un miembro muere o se declara en bancarrota, la LLC podría disolverse. Sin embargo, muchos estados han cambiado sus estatutos para permitir la continuidad perpetua de las LLC.

Elegibilidad. No todas las entidades son elegibles para ser tratadas como LLC. Por ejemplo, los bancos y las compañías de seguros no pueden optar por esta estructura en la mayoría de los estados.

Es importante destacar que las leyes y regulaciones específicas que rigen las LLC pueden variar de un estado a otro en Estados Unidos. Por lo tanto, si alguien está considerando formar una LLC, es aconsejable consultar con un abogado o un profesional en el área de constitución de empresas en su jurisdicción específica.