¿Qué distingue a las inmobiliarias modernas de las inmobiliarias tradicionales?

Hoy en día, a la hora de querer comprar una vivienda, sigue siendo habitual buscar ayuda con un profesional del sector. En este caso, se va a analizar una inmobiliaria de Mallorca.

De entrada, cualquier inmobiliaria parece igual; enseñan algunas casas, se decide por alguna y el agente inmobiliario cobra su cheque. Al menos, era así hace 50-60 años.

Hoy en día, la vida ha cambiado mucho, los países y las industrias se han internacionalizado, y casi cualquier cosa que se busca se encuentra en internet. Empresas como Facebook, Google, Amazon, etc. se han apoderado del mundo.

Y, ¿por qué iba a ser diferente en el sector inmobiliario? Pues justo es lo que se va a comentar, que no todo el mundo es capaz de adaptarse como estos gigantes tecnológicos. Para ello, se va a echar un vistazo al mercado inmobiliario en España. Sigue habiendo muchas inmobiliarias que apuesta por un sistema tradicional. Tienen un porfolio local de inmuebles, en su oficina cuelgan algunos carteles y anuncian las casas en algún portal inmobiliario. Estas empresas siguen vendiendo inmuebles, no cabe duda, pero la mayoría tiene que ver de año en año cómo van bajando las ventas, y cómo cada vez menos clientes llaman o tocan a la puerta. Pero esto será el mercado, ¿no?, ¿qué se podría hacer diferente? Bueno, se va a mirar la otra cara de la moneda. También existen inmobiliarias que se han ido adaptando a los avances tecnológicos, nuevas filosofías de trabajo e ideas innovadoras del sector. Además, han surgido inmobiliarias nuevas, que justo apuestan por estos puntos. Una de ellas es Lucas Froese Real Estate, una compañía que se fundó en 2019 en el sudeste de Mallorca y ha ido creciendo exponencialmente los últimos años.

Esta empresa es un claro ejemplo de la nueva era inmobiliaria. Apuestan por un equipo y una filosofía joven y dinámica, online marketing 2.0 y marketing disruptivo. Lucas Froese Real Estate se ha abierto el mercado con un servicio profesional y cercano, un marketing explosivo para diferenciarse del resto del sector. Trabajan con una página web propia, anuncios de YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, etc. con contenidos videográficos de alta calidad, portales, incorporación de inteligencia artificial, multilingüismo (alemán, castellano, mallorquín, inglés, ruso, ucraniano, francés...).

Lucas Froese Real Estate es un claro ejemplo de la nueva era inmobiliaria Lucas Froese Real Estate consigue el punto de conexión perfecto entre comprador y vendedor. Muchos de los clientes son extranjeros y, por ello, es importante hablar los dos idiomas y comprender la cultura de ambos lados. El fundador y CEO Lucas Froese comentó en otra entrevista: “lo importante es comprender las necesidades de cada uno, tanto del comprador como del vendedor, y ver claramente dónde está el punto intermedio para poder llegar a cerrar el trato”. El objetivo con cada uno de los clientes es conseguir una situación win-win, donde todos los partidos ganan.

Aparte de online marketing, también apuestan por el marketing local Pero la inmobiliaria tampoco deja de lado el marketing local, y apoya varias iniciativas locales, casi todas relacionadas con el deporte para los jóvenes. Las empresas modernas han comprendido que tienen una responsabilidad en la sociedad y apoyan sectores que lo necesitan.

¿Qué atractivo tiene Mallorca? Mallorca es el Caribe mediterráneo. Playas paradisíacas con agua cristalina color turquesa, chiringuitos de playa con música viendo el atardecer y paisajes diversos que invitan a descubrir la isla en bici o a pie. Pero también el sector inmobiliario tiene su atractivo en la isla. Mallorca tiene uno de los mercados inmobiliarios más atractivos y sólidos a nivel mundial. Aquí compran clientes nacionales tanto como internacionales, creando una bonita simbiosis de culturas (españoles, mallorquines, ingleses, alemanes, franceses...). Tanto para venir a vivir a la isla como para invertir en inmuebles, Mallorca nunca perderá su atractivo.