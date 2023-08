¿Por qué es importante tener ya una baliza V-16?

Para señalizar una parada de emergencia de un coche en la vía, ya sea por una avería o por un accidente, es necesario colocar una señalización para alertar a los demás conductores.

Las herramientas comunes para ello son el triángulo de emergencia y los chalecos reflectantes para las personas, sin embargo, hoy en día, se están sustituyendo estos por la señal V-16, la cual se puede adquirir en empresas como SOSBlueShield49.

Actualmente, existen diferentes razones que explican por qué se debe tener ya una baliza V-16, que implican aspectos legales y de seguridad vial.

La necesidad de tener una baliza V-16 Según la información de un artículo publicado en el periódico La Vanguardia, en 2020 murieron 22 personas atropelladas al salir de su coche e intentar colocar un triángulo de emergencia. A raíz de esto, la Dirección General de Tráfico (DGT) estableció que, desde el 1 de julio de 2021, los conductores podían sustituir la colocación del triángulo de emergencia por estas balizas en el caso de tener un accidente o avería. Desde el 1 de julio de 2023, la DGT estableció que en las autovías y autopistas no se colocarán los triángulos de emergencia, pudiendo señalizarse las averías y/o accidentes con las balizas V-16, siendo el uso obligatorio de una baliza con geolocalización desde el 1 de enero de 2026.

Es importante que, para no poner la vida de los conductores ni de sus ocupantes en peligro, se adquiera una baliza V-16 y empiecen a utilizarla cuando sea necesario, ya que, irremediablemente, estas representan el futuro de la señalización de emergencia.

Geolocalización y homologación, características fundamentales al comprar una baliza V-16 En el mercado se encuentran disponibles una variedad de balizas V-16, sin embargo, antes de adquirir una es importante considerar un aspecto fundamental. Adquirir una baliza que esté totalmente homologada por la DGT, para poder tener plenas garantías de su funcionamiento y de los aspectos de seguridad esenciales.

