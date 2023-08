La terapia de pareja de Psicopartner para solucionar los conflictos que aparecen en las relaciones durante el verano

El verano es una temporada hermosa y magnífica para irse de vacaciones, compartir en familia, realizar tareas y pendientes del hogar y relajarse de la rutina. Sin embargo, en muchos casos, el verano es una de las épocas en la que las parejas experimentan más problemas y que, de no ser tratados correctamente, podrían terminar en un rompimiento.

Una de las alternativas más recomendadas para solucionar problemas de pareja es la terapia de pareja a cargo de psicólogos especializados en el área. En Madrid, el centro de Psicología Psicopartner destaca por ofrecer terapias para resolver diferentes problemas en las parejas.

Expertos en solucionar problemas de pareja, en el centro Psicopartner de Madrid La falta de comunicación, el egoísmo, los celos y la insatisfacción en las relaciones íntimas son algunos de los causantes más comunes de los problemas de pareja. Estos dan pie a la infidelidad, a la separación y, en el peor de los casos, al divorcio. Si bien, el trabajo de resolver estos problemas es responsabilidad de ambos, también es cierto que sin la orientación y ayuda de profesionales es más difícil y complicado encontrar soluciones efectivas.

Psicopartner es un centro de Psicología Clínica y Sexología, en el cual se desempeñan excelentes psicólogos especializados en diferentes metodologías terapéuticas para mejorar las relaciones. En este sentido, los psicólogos de pareja toman el papel de mediadores en el conflicto, utilizando herramientas de mediación y enseñando a cada persona a gestionar apropiadamente cada discusión. La terapia de pareja puede ser llevada a cabo en el centro psicológico o de forma online.

Asimismo, la duración de la terapia dependerá de la gravedad de cada caso y de cómo evolucione en cada una de las citas con el psicólogo encargado. En cada sesión, se trabaja tanto a nivel individual como de pareja en el desarrollo de habilidades de comunicación, empatía, escucha, etc., y se asignan ejercicios para aplicar durante la semana.

¿Es indispensable ir a terapia para resolver problemas de pareja? En muchos casos, las parejas no acuden a buscar ayuda para resolver los inconvenientes en la relación, sino cuando el problema ya ha echado raíces. En este sentido, es importante entender que los psicólogos de pareja están cualificados para tratar todo tipo de problemas de parejas.

Estos se han especializado en el área y disponen de las herramientas, técnicas y más recursos para restablecer el vínculo entre dos personas y encontrar soluciones. Por otro lado, aproximadamente el 75 % de las personas que acuden a terapia de pareja mejoran su relación. Además, cuando ocurre una infidelidad, separación y otros casos graves, las personas creen que ya no hay vuelta atrás, pero con la ayuda de expertos es posible encontrar una solución que permita restaurar a la pareja.

El equipo de profesionales de Psicopartner está preparado para ayudar a las personas a mejorar su relación de pareja y avanzar hacia una unión sana y feliz.