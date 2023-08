Libro Ideas ofrece mucho más que libros

Encontrar un buen regalo puede ser un desafío, especialmente si no se conoce bien a la persona a quien se le está haciendo el regalo. Sin embargo, una solución sencilla es encontrar un detalle que esté relacionado con los intereses, hobbies y gustos de la persona.

Para ello, Libro Ideas es el lugar correcto para buscar un regalo original, como juegos educativos, agendas, calendarios, tazas decorativas, merchandising de los personajes favoritos, etc.

Sus tazas decorativas son objetos de colección ideales para regalar o como decoración en el hogar u oficina. Tienen diseños y patrones llamativos, incluyendo imágenes, personajes o frases inspiradoras.

Amplio catálogo de diseños Hay una gran variedad de tazas decorativas disponibles en Libro Ideas, desde diseños clásicos y elegantes hasta tazas más modernas y vanguardistas. La personalización de cada uno de estos objetos es el punto que extra que agrega esta empresa para que sean artículos adecuados para todas las edades y gustos.

Por ejemplo, las personas podrán encontrar vasijas inspiradas en las series de animación japonesa más exitosas como Attack on Titan, Pokemon, Demon Slayer, entre otras. Asimismo, cuenta con tazas decoradas con referencias a franquicias cinematográficas como Harry Potter o películas de Disney. Para aquellos adeptos de la astrología se les ofrece tazas especializadas en los signos zodiacales.

Dado que el catálogo es más extenso, Libro Ideas invita a los interesados a visitar su página web, donde podrán ver todas las tazas decorativas disponibles. Por otro lado, distribuye estos artículos en diferentes tamaños (ml), materiales (cerámica o térmica) y cantidad, porque es posible comprar individualmente o packs de dos unidades.

Mucho más que libros Libro Ideas es el resultado de unos emprendedores innovadores que unieron su pasión por la lectura para crear una librería diferente en 2008. Esta librería posee las mejores obras de literatura, desde los clásicos hasta los más contemporáneos, o libros sobre distintos géneros y temas. Por otro lado, este emprendimiento no solo se centra en distribuir libros, sino entregar a sus clientes experiencias únicas y artículos especiales.

Desde su fundación ha logrado expandirse en distintas zonas de Andorra (Escaldes-Engordany) y Valencia (Aldaia, Sagunto). Del mismo modo, se ha adaptado a la era digital, abriendo su tienda virtual. En la página web, el usuario podrá navegar a través de las categorías de productos de libros y de papelería y elegir los objetos que desea adquirir agregándolos al carrito. La plataforma de Libro Ideas facilita el proceso de compra con todos los medios de pago disponibles y garantizando un pago seguro.