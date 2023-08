El guitarrista Manuel Moore triunfa en los escenarios con sus fusiones electrónicas

Manuel Moore es un destacado guitarrista, productor y músico internacional que ha obtenido reconocimiento mundial por variedad de puestas en escena con fusiones de guitarra eléctrica y música dance. Su debut en la discoteca Privilege en Ibiza, que acredita el Récord Guiness como uno de los clubes más grandes del mundo, le permitió presentarse ante más de 15 mil personas durante 10 temporadas seguidas.

Asimismo, sus novedosos Guitar Shows le han dado paso a exhibiciones en otros prestigiosos lugares como Amnesia (cada domingo), Space, Pacha y O Beach.

Actualmente, Moore recorre el mundo con su espectáculo Ibiza To The World, y junto a su formación m3 ibiza show, con el que muestra la esencia de la capital mundial de la electrónica. Hasta ahora, ha compartido escenario con artistas como Ed Sheran, David Guetta, Rihanna, Pitbull, Katy Perry, Kelly Rowland, Paul Oakenfold, Ingrosso, Fede Le Grand, Nuno Bettancourt, Axwell, Florida, Sophie Alice Bextor y Marta Sánchez.

Acceso a todos los públicos Manuel Moore y sus Guitar Shows no solo han dejado huella en más de 97 países y en 752 grandes ciudades con conciertos abiertos, entre los que sobresalen Alemania, Austria, Dubái, Barcelona, India, Viena, Madrid, El Cairo, París, Praga, Miami, Londres, Colombia, Ecuador y México.

Del mismo modo, su formato musical ha sido contratado para ser imagen corporativa de marcas como Fender, Coca Cola, Puma, Ron Red Bull, Mercedes-Benz y Moët Chandon.

Además, el artista trabaja para eventos sociales como bodas, cumpleaños y aniversarios, donde las sorpresas, la conexión con los asistentes y las fusiones con otros instrumentos, como el saxo, resaltan la autenticidad de sus proyectos.

Por su parte, la firma con el sello discográfico Warner Music y el rodaje de videoclips como In The Wave, junto a Kopanos, con quien conformó el grupo House South Brothers, han hecho que sus creaciones trasciendan hacia plataformas de reproducción online y redes sociales. Igualmente, el desarrollo de remixes originales como el de That Feeling, de DJ Chus, y el trabajo con empresas líderes de la industria en lanzamiento de cantantes y compositores, como Prive Production, refuerzan el perfil internacional y polifacético de Manuel Moore.

Localizaciones y ambientación La trayectoria de Moore desde el año 2009 ha hecho que las presentaciones se lleven a cabo en diferentes contextos, climas y con invitados de distintos orígenes. Además de las discotecas, que suelen tener conciertos en la noche, el itinerario también se ejecuta en locaciones durante el verano, como las playas, que admiten mayor acercamiento con el público.

Por otro lado, algunas interpretaciones más privadas se efectúan en museos, centros de exposiciones y otros espacios empresariales.

En general, Manuel Moore es uno de los músicos Live con mayor impacto musical tanto en los clubes de Ibiza como en el resto del mundo que buscan la internacionalización de esta cultura electrónica, en donde convergen la moda, la cultura de club y las tendencias en sonidos y mezclas.

En la actualidad, Manuel se encuentra apartado de los escenarios, trabajando en su faceta más íntima, produciendo su primer disco junto al reconocido productor madrileño Ángel Luján hace más de dos años que pronto empezará a ver la luz.