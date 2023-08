Instant Financial Issuance, la solución fintech de la empresa AK Digital

Instant Financial Issuance es una plataforma de emisión de tarjetas que permite a las instituciones financieras emitir tarjetas de crédito y débito de forma rápida y sencilla. Esta solución fintech utiliza una serie de tecnologías para automatizar el proceso de emisión, lo que permite a las instituciones financieras emitir tarjetas en minutos, en lugar de días o semanas.

Instant Financial Issuance también proporciona una serie de características que pueden ayudar a las instituciones financieras a mejorar la experiencia del cliente, como la capacidad de personalizar las tarjetas, la capacidad de emitir tarjetas de forma remota y la capacidad de rastrear el estado de las solicitudes de emisión.

La plataforma Instant Financial Issuance que ofrece AK Digital es utilizada por una amplia gama de instituciones financieras, incluidos bancos, cooperativas de crédito y emisores independientes. La plataforma está disponible en una variedad de idiomas y se puede personalizar para satisfacer las necesidades específicas de cada institución financiera.

Algunos de los beneficios de usar Instant Financial Issuance Emisión de tarjetas rápida y sencilla: Instant Financial Issuance utiliza una serie de tecnologías para automatizar el proceso de emisión, lo que permite a las instituciones financieras emitir tarjetas en minutos, en lugar de días o semanas.

Mejor experiencia del cliente: Instant Financial Issuance ofrece una serie de características que pueden ayudar a las instituciones financieras a mejorar la experiencia del cliente, como la capacidad de personalizar las tarjetas, la capacidad de emitir tarjetas de forma remota y la capacidad de rastrear el estado de las solicitudes de emisión.

Seguridad: Instant Financial Issuance utiliza una serie de medidas de seguridad para proteger los datos de los clientes, como la criptografía y el acceso de múltiples factores.

Escalabilidad: Instant Financial Issuance está diseñado para escalar con las necesidades cambiantes de las instituciones financieras.

Soporte: Instant Financial Issuance ofrece una amplia gama de recursos de soporte para ayudar a las instituciones financieras a aprovechar al máximo la plataforma, incluida la documentación, la formación y el soporte técnico.

¿Qué puede ofrecer AK Digital? AK Digital le permite a sus clientes tener tarjetas completamente activadas al instante para aumentar las tasas de activación y reducir los costos.

AK Digital cuenta, además, con una amplia experiencia en el desarrollo de soluciones digitales para empresas de diferentes sectores, como la banca, el comercio electrónico, la industria y el gobierno. Esto les permite tener una visión más amplia y estratégica de la transformación digital, y ofrecer soluciones innovadoras y efectivas a la medida de cada uno de sus clientes.

Otro factor clave de su éxito es su enfoque en la calidad del servicio y la satisfacción del cliente. Desde el primer contacto, la empresa trata de entender sus necesidades y objetivos, para poder ofrecer soluciones que realmente generen valor y mejoren su negocio. AK Digital se preocupa por mantener una comunicación constante y transparente con sus clientes, para que estén informados en todo momento sobre el proceso de transformación digital y los resultados obtenidos. Siempre trabajando con empatía, con un enfoque humano y de venta consultiva, además de un fuerte respaldo de sus partners tecnológicos. Esto genera confianza y fidelidad en los clientes, quienes ven en AK Digital un socio estratégico para el crecimiento de sus negocios.