Insight potencia su negocio de soluciones para aplicaciones con la adquisición de Amdaris

El integrador de soluciones de Fortune 500 amplía su área de aplicaciones con la adquisición de una galardonada empresa tecnológica europea Insight Enterprises, un integrador de soluciones de la lista Fortune 500 centrado en impulsar el éxito de los clientes a través de la transformación digital, ha adquirido Amdaris, un galardonado especialista en desarrollo de software y servicios digitales con sede en el Reino Unido y centros de prestación de servicios ubicados en varios países de Europa del Este. A través de esta adquisición, Insight añadirá el innovador desarrollo de software, soporte de aplicaciones, servicios gestionados y servicios de consultoría de Amdaris a su amplia cartera de soluciones y capacidades de la cadena de suministro de TI.

Amdaris, Microsoft-Gold Certified Partner desde hace más de 10 años, tiene un historial probado de realización de proyectos digitales transformadores. Con más de 800 personas en plantilla, la experiencia de Amdaris en la provisión de equipos externalizados de entrega ampliada para aplicaciones de software empresarial y de consumo la convierte en una incorporación ideal a las prácticas globales de Modern Applications y Data & IA de Insight. Se acelerarán las soluciones personalizadas para back-end, cloud, móvil, análisis de datos y front-end web, ayudando a los clientes a transformarse digitalmente más rápido.

"La adquisición marca un hito importante para Insight como Integrador de Soluciones líder", declaró Joyce Mullen, presidenta y CEO de Insight. "Con la incorporación de Amdaris, Insight escalará con solidez, mejorará sus capacidades tecnológicas y ofrecerá una gama aún más amplia de servicios y soluciones a los clientes de EMEA. Encajan perfectamente para ayudar a Insight a ir más rápido y ayudar a nuestros clientes a lograr los resultados de negocio deseados".

Adrian Gregory, presidente de Insight EMEA, ha declarado: "con el panorama empresarial en un estado constante de cambio, los productos y servicios de TI se han convertido en un componente integral: todas las empresas deben ser digitales ahora, y deben moverse rápidamente para lograrlo. Las organizaciones necesitan un partner que les asesore, diseñe, construya e implemente sus futuros modelos de negocio utilizando la tecnología, acelerando su viaje digital. Con Amdaris, la posición de Insight como Integrador de Soluciones líder se verá reforzada, y los clientes dispondrán de aún más capacidades en desarrollo de aplicaciones y consultoría digital. A su vez, los clientes de Amdaris obtienen acceso a nuestra amplia experiencia en cloud, datos, IA, ciberseguridad e intelligent edge, aumentada por las relaciones duraderas de Insight con más de 6,000 partners tecnológicos en todo el mundo".

Andy Rogers, codirector general de Amdaris, afirma: "estamos encantados de aportar a Insight nuestra probada experiencia en el desarrollo de software innovador y en la modernización de aspectos críticos para las empresas. Insight se ha labrado una galardonada reputación como partner de confianza, comprometido a ayudar a las empresas a rendir al máximo de su potencial. Al unir fuerzas, esperamos aprovechar la experiencia global y la red de suministro de Insight, en particular su servicio global de nube gestionada y su conocimiento líder en almacenes de datos modernos e IA generativa. Sus amplias alianzas y acreditaciones ayudarán sin duda a nuestros clientes actuales a pensar de manera aún más ambiciosa sobre sus objetivos de transformación".

"En medio del rápido crecimiento de la industria de TI, nuestra adquisición por Insight dice mucho de su confianza inquebrantable en las excepcionales habilidades y talentos de desarrollo de software que Europa del Este tiene para ofrecer", dijo Vlad Nanu, co-CEO de Amdaris. "También hay mucha ilusión por que este nivel de inversión genere un impacto y un desarrollo significativos en la región".

Armstrong Teasdale LLP actuó como asesor de Insight, y Amdaris estuvo representada por TLT LLP. KPMG actuó como asesor financiero exclusivo de Amdaris en relación con la operación.

PCB Partners actuó como asesor de fusiones y adquisiciones de Insight.

Acerca de Insight

Insight Enterprises, Inc. es un integrador de soluciones de Fortune 500 con 13.000 empleados en todo el mundo que ayuda a las organizaciones a acelerar su viaje digital para modernizar su negocio y maximizar el valor de la tecnología. Hacen posible una transformación segura de extremo a extremo y satisfacen las necesidades de sus clientes a través de una completa cartera de soluciones, alianzas de gran alcance y 35 años de amplia experiencia en TI. Calificada por Forbes como una de las Mejores Empresas del Mundo para las Mujeres y un Great Place to Work, amplían sus soluciones y servicios con escala global, experiencia local y una experiencia de comercio electrónico de primera clase, haciendo realidad las ambiciones digitales de sus clientes en cada oportunidad. Más información en insight.com.