El Vagón de Baides, Alojamiento Rural Singular, ya tiene piscina

Se ha instalado en el mes de junio, con el apoyo de ADEL Sierra Norte, y está presentado servicio a los turistas, amantes del ferrocarril, que llegan a pasar unos días en esta originalísima propuesta, enclavada en una localidad íntimamente ligada al mundo del tren El Vagón de Baides es el único Alojamiento Rural Singular de la provincia de Guadalajara. Abrió sus puertas en diciembre de 2015, y, en 2022 fue reconocido como uno de los 10 mejores Glamping de España. Además de un lugar original y sorprendente, es también el proyecto vital de un matrimonio de emprendedores, Rubén Gómez y Lucía López, que, como ellos mismos aseguran, llevan la vía ferroviaria en las venas. "Mi padre trabajó en Talgo y mi abuelo fue ferroviario. Así fue como acabó destinado en Baides. También el abuelo de Lucía, fue jefe de estación en un pueblo de Almería", cuenta Rubén. VER VIDEO

Su emplazamiento, no puede ser más apropiado para los amantes del ferrocarril. Está en la villa ferroviaria de Baides, en el paseo de la Estación que une el casco urbano con la estación de tren, situada a algo menos de un kilómetro. Es un maravilloso camino, flanqueado por el frescor de chopos centenarios, entre los Ríos Salado y Henares.

En este mismo paseo está el Museo Ferroviario de Baides, un lugar en el que el Ayuntamiento local, expresando con su esfuerzo el sentimiento local por el mundo del tren, muestra algunas joyas de la historia del ferrocarril español de los siglos XIX y XX. Sus cambios de agujas, viejas máquinas de vapor, o locomotoras reparadoras, son sólo algunas de los maravillosos conjuntos que los fans de este medio de transporte pueden encontrar en él. Los amigos del ferrocarril de toda España han llegado, incluso, a fletar trenes, sólo para ver el museo. "El Museo es un homenaje a los trabajadores y familias que dieron su vida por el ferrocarril", explica el emprendedor.

Y, por si esto fuera poco, a la distancia justa, de cuando en cuando, desde el Vagón de Baides se oyen pasar los trenes, de mercancías y viajeros, que van y vienen, por vía convencional, a Zaragoza, Barcelona, Soria o Madrid.

Rubén y Lucía hicieron un gran esfuerzo, logístico y económico, para que los viajeros pudieran subirse a su tren. ADEL les apoyó desde el primer momento. Fue a través de una empresa de enajenación de vagones ferroviarios como entraron en una subasta, pujaron por ellos, y los consiguieron. Después, hubo que rehabilitarlos. "Deshacer todo para volver a hacerlo", resume Rubén. Respetaron la estructura, pero el resto es nuevo. Exteriormente, están revestidos por paneles de fibrocemento, con sus correspondientes capas aislantes. Así, los vagones ferroviarios mantienen su apariencia, pero por dentro son dos confortables viviendas modulares, con todas las comodidades. "Estamos muy contentos con el resultado. Nuestros clientes duermen en un vagón, que interiormente es una casa rural ambientada", sigue.

Después de la apertura en 2015, en 2018, le añadieron el apeadero, y ahora, han hecho lo propio con una piscina. Se ha instalado en el mes de junio, también con el apoyo de ADEL Sierra Norte, y ya está presentado servicio a los turistas, amantes del ferrocarril que llegan a pasar unos días en esta originalísima propuesta, enclavada en esta localidad tan íntimamente ligada a los raíles.

Con mucho esfuerzo, el proyecto ha ido creciendo con los años. Ahora tiene tal éxito comercial, que la pareja se plantea ya dedicarse exclusivamente a él. "Nuestro proyecto nació con mucha ilusión, buscamos la diferencia, y el público nos responde. Vienen muchas parejas para sorprender, para dar regalos. La aceptación ha sido muy buena y estamos muy contentos de cómo ha ido evolucionado", asegura.

El alojamiento

Los tres alojamientos del Vagón de Baides tienen capacidad para 2, 4 y 6 personas, respectivamente. Todos ellos cuentan con cómodos espacios equipados con todo tipo de detalles donde disfrutar en pareja, familia o grupos de amigos. Cada alojamiento dispone de una zona privada para terraza, mientras que la piscina es compartida. "Pensamos en todo tipo de viajeros, desde aquellos que tiene movilidad reducida en el Apeadero hasta viajeros con mascota, puesto que somos establecimiento pet-friendly", explica el emprendedor.

La casa apeadero consta de dos habitaciones independientes, dos baños completos uno por planta, cocina totalmente equipada tipo office en amplío salón y opción sofá cama doble. El Vagón J6 tiene dos habitaciones independientes, baño completo, cocina totalmente equipada tipo office en salón y amplia mesa de comedor. El Vagón J2 es especial para parejas. Cuenta con una habitación con cama de matrimonio, baño completo, cocina totalmente equipada tipo office en salón y sofá.

Ahora, la piscina es una clara apuesta por el turismo de interior en verano. "El alojamiento y la comarca responden muy bien en primavera y otoño, pero en verano, el viajero busca piscina. Por eso, hemos hecho esta inversión para la que, una vez más, hemos contado con ADEL Sierra Norte, nuestro grupo de acción local, al que estamos muy agradecidos. Ellos han aportado el 40% de la inversión", sigue Rubén.

Rubén y Lucía creen en la Marca de Identidad local de ADEL: "gracias a ella, vamos a conseguir, entre todos, un mayor auge para una comarca de interior, nuestra Sierra Norte, tan desconocida y tan bonita".

Para estos emprendedores, establecer sinergias y redes con otras empresas es fundamental. "La nuestra es una provincia por descubrir, y la Sierra Norte, una comarca por disfrutar. Por eso, tenemos que darnos, entre todos, cobijo y promoción. Nosotros, por ejemplo, recomendamos actividades de multiaventura, con dos empresas cercanas, turismo cultural en Sigüenza, actividades ecuestres en Jadraque… Nuestro viajero dispone de una amplia información no sólo de Baides, también de la comarca. Tenemos un potencial enorme de público en Madrid, que no solo queremos que venga el fin de semana. Queremos también que nos disfrute durante largas temporadas en cualquier momento del año", termina Rubén.