Sequía de la piel o cómo evitar que se pele el moreno según las expertas de Boutijour y Ambari

Para evitar que se pele la piel, conviene entender por qué ocurre. Las expertas resuelven las dudas y dan las soluciones para lucir una piel perfecta este verano Es más que habitual que no se aplique todo el SPF que se debe o que no se reaplique tanto como se debería, por no mencionar que, por un error o despiste, puede ocurrir que se olvide poner el protector solar en alguna zona específica. Se ha de saber que el sol es listo y va a ir a esa zona débil y desprotegida. Para evitar que se produzca el pelado de la piel, algo que puede ocurrir aunque no se tenga la sensación de haberse quemado como tal, "se necesita reponer en la piel todo lo que haya podido perder con la sobreexposición al sol, además de calmar cualquier alteración que se haya producido", comenta Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD.

­¿Por qué se pela la piel?

La piel se pela por una reacción del organismo, como respuesta y defensa. Cuando hay una incidencia excesiva de radiación en la piel, se desequilibra y "pierde los niveles de hidratación adecuados, genera más melanina de la normal como medida de autoprotección, se reducen los nutrientes y puede haber casos de inflamación o rojez en algunas situaciones", argumenta la directora técnica de Medik8, Elisabeth San Gregorio. Al suceder esto, "la piel necesita un choque de reposición de nutrientes, vitaminas, ingredientes humectantes, vitaminas… todo aquello que puede frenar el pelado, que no es otra cosa que un suicidio de la piel que se produce cuando aumentan las células muertas para echar aquellas capas sobreexpuestas y más dañadas. No deja de ser una medida de autoprotección para evitar daños a nivel celular y para eliminar aquella piel que no sirve", explica Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode

­¿Qué es necesario aportar para que no se pele?

Todo eso que hay que entregarle a la piel no es otra cosa que todo lo que haya podido perder o que se haya visto comprometido. También se busca darle todos esos ingredientes que puedan contrarrestar determinadas reacciones. "Lo más esencial es aportar a la piel ingredientes que le den humedad. La piel se pela, sobre todo, por falta de hidratación. Compuestos con urea, glicerina, bisabolol o ácido hialurónico serán imprescindibles", defiende Bella Hurtado, directora técnica de Boutijour.

Pero no solo de humectar va la cosa, ya que, "puesto que es necesario asegurar que la hidratación se equilibre, para ello, es esencial aportar los lípidos que ayuden a reforzar la función barrera de la piel. Puesto que está compuesta de aceites que crean una película que evita que la humedad salga, habrá que aportarle fórmulas ricas en ingredientes de base oleosa como la manteca de karité o el escualano", desvela Ana Yuste, directora técnica de la firma Aromatherapy Associates.

Aplicar ingredientes que estén asociados al rostro puede ser muy beneficioso. "Activos como la niacinamida o el CBD pueden ayudar a calmar, por lo que llevar el tónico o sérum de rostro a aquellas zonas más castigadas, puede beneficiarnos mucho", explica Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza. Concluye Raquel González, de Perricone MD, explicando que: "principios con capacidad regeneradora, como el retinol o los ácidos exfoliantes, lejos de quitarnos el moreno, lo que fomentarán es que la piel se regenere mejor y mantiene un tono más uniforme libre de pelados".

­Productos para evitar el pelado de la piel

Adzuki & Ragi Fantasy, de Byoode

Este exfoliante en polvo hace las delicias de quien lo prueba y es que sirve para rostro, cuerpo y cuero cabelludo que sí, también se suele quemar. Consigue unificar, renovar y energizar la piel con ingredientes exfoliantes como la gluconolactona o el ácido fítico y se combina con otros activos estrella como el ácido ascórbico etilado y con el ragi o las habas de adzuki, que renuevan y limpian en profundidad.

34€ en Byoode.com

Les Bois, Body Cream de Boutijour

Se trata de una crema rejuvenecedora para manos y cuerpo. Aporta esos lípidos tan necesarios y las vitaminas gracias a ingredientes como el aceite de rosa mosqueta, el loto de nieve, la flor de camelia, la calabaza y el aceite de semilla de jojoba.

47€ en Purenichelab.com

Revive Shower Oil de Aromatherapy Associates

Para las amantes de la pereza, este producto es un gel de ducha y aceite hidratante y nutritivo, un todo en uno digno de mención. Se aplica como un aceite que, al contacto con el agua, pasa a una leche envolvente que no solo limpia, también cuida la piel y evita que se pele al llenarla de energía con ingredientes como los triglicéridos, las bayas de enebro, el neroli o el aceite de jojoba, entre otros muchos.

38€ en Purenichelab.com

Firming Body Oil de Omorovicza

Este aceite lleva en su interior un complejo termal renovador de patente propia y recoge los beneficios de los minerales provenientes de las aguas de Budapest. Cuenta con los aceites de almendra, ciruela, hueso de albaricoque, germen de arroz, salvia, camomila, romero y rosa, así como vitamina E.

68€ en Eros perfumería

Fragile Skin Therapy, de Perricone MD

Pensada para pieles debilitadas, ya sea por estrés, sensibilidad o, en este caso, por una sobreexposición al sol. Lo primero a destacar es que lleva retinol, un gran renovador de la piel, pero también otros activos como la vitamina C, la vitamina E o el ácido hialurónico.

69€ en Perriconemd.es

Productos del rostro que evitará;;n el pelado en el cuerpo

Ya lo decían las expertas: en momentos extremos, soluciones extremas. Si notas que la piel está apagada, se ha quemado… antes de que se pele, puedes acudir a los cosméticos faciales como "rescue cosmetics". De este modo, "opciones como el suero hidratante de ácido hialurónico o la esencia o tónico exfoliante pueden ayudarte a aportar lo que la piel necesita, sobre todo en zonas específicas", explica Natalia Abellán, directora técnica de Ambari.

Hydr8B5 con ácido hialurónico de Medik8. 59€ en Medik8.es

AM Active10 Essence de Amabari con ácidos exfoliantes. 105€ en Purenichelab.com