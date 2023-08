Las furgonetas camper; ventajas, accesorios, sitios donde acampar y la cerradura seguridad furgoneta necesaria para ello, con Eginer

Tanto en España como a nivel global, el mercado de las furgonetas camper se está ampliando. Esto se debe a que cada vez más personas buscan viajar de una manera más libre. Además, estos vehículos no solo ofrecen un lugar donde dormir, sino que también permiten llevar utensilios para cocinar y, en algunos casos, hasta cuentan con baño.

Ahora bien, para reforzar la seguridad y la tranquilidad de los viajeros que utilizan estos vehículos, los especialistas de Eginer recomiendan la instalación de una cerradura seguridad furgoneta. Estos productos se fabrican con acero ultrarresistente y aguantan cualquier tipo de intento de apertura forzada.

Las furgonetas camper permiten viajar sin pagar hoteles Las vacaciones en camper no solo son más libres, sino que también pueden resultar más económicas, ya que no es necesario gastar en hoteles o viviendas de alquiler. Actualmente, para acceder a estos vehículos hay distintas opciones. Con respecto a esto, se pueden comprar modelos nuevos o de segunda mano. También hay empresas que los alquilan por períodos vacacionales.

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que en la mayoría de los países de Europa no está permitido acampar libremente. A propósito de esto, cuando se despliegan toldos, se colocan mesas, sillas u otras piezas de mobiliario se considera que un vehículo no está aparcado, sino acampado. De todas maneras, esto no es un problema, ya que existen campings y múltiples zonas en los que esto está permitido.

También es importante tener en cuenta que al viajar por España no se puede acampar una furgoneta en zonas playeras, salvo que esté expresamente permitido. Tampoco es posible hacerlo en espacios naturales protegidos.

Accesorios y seguridad Los accesorios incluidos en estos vehículos son completamente personalizables. De hecho, existen incontables formas de camperizar una furgoneta. Además, en ellas se pueden llevar todo tipo de muebles plegables para aprovechar los espacios en los que se permite acampar.

Por otra parte, a la hora de pensar en la seguridad, las cerraduras reforzadas ofrecen tranquilidad y previenen cualquier tipo de incidencia. En particular, los profesionales de Eginer cuentan con distintos modelos de estos productos que también se emplean en furgonetas comerciales.

Estas cerraduras están diseñadas para integrarse a la perfección con la carrocería del vehículo, resultan elegantes y apenas sobresalen. En particular, el modelo UFO2 disponible en Eginer sustituye a los candados tradicionales aportando solidez. Se trata de un cerrojo inatacable que también cuenta con un acabado de alta calidad.

Otra opción es el UFO+, muy usado en vehículos comerciales. Esta cerradura se fija en la puerta y se cierra con resorte para prevenir olvidos.

Con una cerradura seguridad furgoneta como las que ofrece Eginer es posible viajar en camper sin tener que preocuparse por otra cosa que no sea el disfrute.