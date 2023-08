La escuela de vuelo Asturfly y sus cursos de vuelo en avioneta

Ser piloto de vuelo es una de las carreras más atractivas para quienes desean vivir aventuras aéreas y conocer nuevos destinos. No obstante, la formación requiere una responsabilidad muy grande, ya que de este profesional depende que un vuelo surja sin riesgos ni accidentes. Por ello, es necesario adquirir formación de alto nivel en el área y obtener la titulación necesaria para volar con todos los permisos que marca la ley.

En Asturias, una alternativa para aprender a volar en avioneta es Asturfly, una escuela de vuelo de ultraligero. La escuela ofrece variedad de cursos que forman a los profesionales para que cumplan el sueño de convertirse en pilotos certificados.

Formarse como piloto de avioneta en Asturfly El sector aeronáutico ha experimentado un gran crecimiento a nivel mundial en los últimos años. Esto se debe, principalmente, por el aumento en la demanda de los servicios de transporte aéreo, por lo que cada vez son más las personas interesadas en estudiar una carrera de aviación.

Partiendo de esta necesidad, la escuela de vuelo de ultraligeros Asturfly dispone de una oferta académica variada para aquellas personas que quieren titularse como pilotos certificados en cualquier nivel en el que se encuentren.

Tienen cursos de iniciación al vuelo que introducen a los alumnos al apasionante mundo de la aviación. También, tienen un curso de Piloto ULM que forma tanto a principiantes como a profesionales de la aviación que desean adquirir mayores conocimientos en esta área, obtener la habilitación de instructor acreditada o renovar la antigua licencia o convalidad PPL a ULM con pocas horas de vuelo. Finalmente, ofrecen un curso de especialización dirigido a aquellas personas que acaban de obtener una licencia de piloto de ultraligero y quieren el RTC o, simplemente, obtener mayor conocimiento para perfeccionar sus técnicas de vuelo en avioneta.

Las formaciones se desarrollan bajo una metodología mixta que incluye una parte teórica donde los alumnos adquieren conocimientos sobre las partes de la aeronave, principios de vuelo, técnicas de navegación, meteorología, etc. Adicionalmente, incluye una formación práctica en la que se imparten las maniobras necesarias para llevar a cabo el vuelo con cualquier tipo de aeronave.

Práctica con aviones ultraligeros Para garantizar que los alumnos dominen a la perfección las maniobras prácticas, Asturfly dispone de un avión ultraligero de tercera generación. Cuentan con capacidades similares o mayores a muchas avionetas, por lo que no solo facilita los vuelos recreativos, sino también largos desplazamientos.

El Skyleader 200, avión de la escuela, tiene excelentes prestaciones. Su velocidad de vuelo va desde los 55 hasta los 260 km/h. Además, posee una gran facilidad de manejo, estabilidad, estética y visibilidad que hace que el piloto se sienta más seguro y cómodo al conducir la aeronave.

Las clases son impartidas por instructores de vuelo experimentados que se encargan de guiar paso a paso a los alumnos para que puedan adquirir mayores destrezas al volar por el aire. De esta manera, la acreditación recibida por la escuela les permitirá conseguir su licencia oficial que les abrirá las puertas a un futuro laboral lleno de oportunidades.